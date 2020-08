Met dit slimme trucje krijg je dat laatste restje fond de teint uit de fles Stéphanie Verzelen

11 augustus 2020

15u02 0 Style Verspilling is niet cool en fond de teint is niet goedkoop, dus een flesje weggooien met een restje erin: te pijnlijk. Gelukkig barst het internet van de slimme trucjes en doet er nu ook eentje voor dit specifieke probleem de ronde.

Een zekere Rose Brookes deelde de tip op de ‘Extreme Couponing and Bargains UK’-groep op Facebook. Zij had drie flesjes staan van de Stay Perfect Foundation van het Britse merk No7 die ze net niet helemaal leeg kreeg.

Haar oplossing? Ze doet een beetje kokend water in elk flesje, schudt de flesjes tot het restje foundation loskomt en doet de inhoud van de drie flesjes in een propere pot. Daarna wacht ze tot het water zich scheidt van de zwaardere foundation en bovenop komt drijven, om tot slot het water weg te gieten en over te blijven met het laagje foundation onderaan de pot. Iemand anders in de groep tipt dat je het overtollige water ook met een spons zou kunnen opnemen.

Door de truc krijgt Rose nog genoeg fond de teint uit de flesjes voor een paar extra applicaties. Al moet je wel beseffen dat deze truc vooral werkt bij een fond de teint die zo weinig mogelijk water bevat. Is de jouwe wel waterig? Dan kan je beter een alternatieve methode gebruiken, tippen leden van dezelfde Facebookgroep, waarbij je het bijna lege flesje fond de teint even omgekeerd in een bad van warm water steekt. Zo zullen de laatste restjes foundation naar de opening toe glijden.

Andere voorzorgen die je moet nemen?

Zorg dat de nieuwe pot waarin je de restjes foundation opvangt heel erg proper is (dus net uit de vaatwas of afgewassen met heet water en zeep). Anders kunnen zich bacteriën in je fond de teint gaan ontwikkelen.

Gebruik ook telkens een nieuw en proper stokje of ander hulpmiddel om de foundation uit de nieuwe pot te nemen, in plaats van je vingers. Ook zo vermijd je bacteriën. Gebruik je toch je vingers, zorg dan dat je ze eerst gewassen hebt.

Pas de truc ook liefst toe op je meest recente flesje foundation. Restjes fond de teint die je al lang bijhoudt, hebben mogelijks de houdbaarheidsdatum overschreden en zijn niet zo gezond voor je huid.