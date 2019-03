Met dit eenvoudige trucje ziet je haar er in enkele seconden voller uit Nele Annemans

Ook niet gezegend met een mooie, volle haardos? Dit eenvoudige trucje zorgt instant voor meer volume in je haar.

Als je net zoals ondergetekende door het leven gaat met een stel futloze lokken, dan zijn volumesprays, je haar touperen en droogshampoos waarschijnlijk jouw partners in crime. Niet zoveel tijd of heeft je spray net z’n laatste zucht gegeven? Ook met dit handige trucje creëer je meer va-va-voom in je haardos.

Het enige wat je daarvoor nodig hebt? Een beetje oogschaduw in een tint die het dichtst aanleunt bij je eigen haarkleur. Breng die vervolgens met een oogschaduwborsteltje aan langs je haarlijn zodat je hoofdhuid een kleurtje krijgt. Het klinkt een beetje vreemd, maar je zal zien dat je haar er meteen voller uitziet. Dat beaamt ook Jen Atkin, de styliste van onder andere Khloe Kardashian. “Dat zorgt ervoor dat je haar meteen dikker lijkt, zeker op foto’s”, legt Atkin uit.

Zelfs Khloe Kardashian, met haar dikke, glanzende lokken, haalt voordeel uit deze tip. “Het trucje werkt niet alleen om je haarlijn voller te maken, maar neutraliseert ook het effect van de flits op je hoofdhuid. Die kan er immers voor zorgen dat je haar dunner lijkt dan het eigenlijk is.” Voor het meest natuurlijke resultaat wrijf je de oogschaduw het best een beetje uit. Succes!