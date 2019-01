Met dit concealertrucje geef je je wimpers instant extra volume NA

21 januari 2019

15u03

Bron: PureWow 0 Style Volle en lange wimpers: dromen we daar allemaal niet van? Wel, dan hebben we goed nieuws voor jou. Wij ontdekten namelijk zonet een geniaal trucje om ze extra in de verf te zetten. (Hint: je hebt er je beste vriend aka je concealer voor nodig.)

Het overkomt iedereen weleens: je gaat veel te laat slapen en wordt wakker met onvolmaakten en een gezicht zo opgezwollen dat zelfs je gekoelde jaderoller niet meer helpt. Gelukkig slaagt je andere redder in nood - dankjewel concealer! - er altijd in om je dag te redden en je vermoeidheid letterlijk weg te werken. Daarom is hij met stip op een ons favoriete beautyproduct. En geloof het of niet: wij vonden zonet nog een andere reden waarom hij een plaatsje verdient in je beautykast. Je concealer blijkt namelijk dé ideale wimperbooster te zijn.

Wat moet je doen?

Dompel een klein oogschaduwpenseel in je concealer en breng hem aan op je bovenste wimpers. Laat enkele seconden drogen en breng dan je mascara aan zoals je normaal doet.

Waarom werkt het?

De concealer fungeert eigenlijk als een soort primer als je hem aanbrengt op je wimpers. Hij geeft ze wat extra dikte en vormt een goede basis voor je mascara om te hechten. Het resultaat? Volle, lange, weelderige eyecatchers. Geen dank!