Met dit beauty-stappenplan straal jij deze feestdagen

Bron: Glamour 0 Style Je wil er uiteraard op je allerbest uitzien de komende feestdagen. Dit stappenplan zorgt ervoor dat jij de ster van de avond wordt.

1 week op voorhand: Naar de kapper voor een kleuring en snit

Een nieuwe haarkleur ziet er vaak op z’n best uit na een weekje. Zeker wanneer je voor een andere kleur koos dan je gewend bent, en dus wat tijd nodig hebt om te wennen. Ga dus nu al naar de kapper, zodat je nog voldoende tijd hebt om je make-up op je nieuwe look af te stemmen. Vraag je haarstylist meteen ook naar tips voor een leuk kapsel op de avond zelf.

5 dagen op voorhand: maskertje

Je huid krijgt het de komende dagen ongetwijfeld zwaar te verduren. Denk: late avonden, drank, vettig eten en een stevige laag make-up op je gezicht. Ze op voorhand al wat in de watten leggen is dus zeker geen overbodige luxe. Verwen je gezicht daarom vanaf nu enkele keren per week met een hydraterend gezichtsmasker.

4 dagen op voorhand: waxen

Gladde benen en oksels zijn essentieel om je goed te voelen in je feestoutfit. Ga vier dagen op voorhand voor een waxbeurt, zodat eventuele rode bobbeltjes nog voldoende tijd hebben om weer weg te trekken.

3 dagen op voorhand: wenkbrauwen

Of het nu waxen of epileren is: dit is het moment om je wenkbrauwen onder handen te nemen. Je haartjes zullen nog niet terug zichtbaar zijn tegen Kerst, maar alle roodheid en zwelling is wel helemaal verdwenen.

2 dagen op voorhand: zelfbruiner

Of je nu thuis aan de slag gaat met zelfbruiner, of je je toevlucht neemt tot een professionele spraytan: best is om deze enkele dagen voor het feest in te plannen. Op deze manier kan je kleurtje volledig tot z’n recht komen, maar heb je ook nog de tijd om eventuele vlekken weg te werken.

1 dag op voorhand: Gellak

Als je nu je nagels voorziet van een laagje gellak, kan je genieten van een perfecte manicure tot 2019.

De dag zelf: make-up

Zorg dat je voldoende tijd inplant om je make-up rustig aan te kunnen brengen. Beter wat tijd over dan op je feestje aankomen met eyelinervlekken of een foundation die niet mooi aangebracht is.