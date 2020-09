Met diamanten het bos in: Timberland en Jimmy Choo brengen glamoureuze wandelschoen uit Roxanne Wellens

08 september 2020

08u01 0 Style Wandelschoenen lelijk? Wel nee. Luxemerk Jimmy Choo en outdoormerk Timberland slaan de handen in elkaar en brengen een geüpdatete versie van de klassieke Timberland op de markt. Het resultaat? Een glamoureuze wandelschoen van zo’n 550 euro.

Juist wanneer je dacht dat je dit jaar alles al had gezien, komt deze nieuwe modesamenwerking uit de bus. Wandelschoenen afgewerkt met glimmende steentjes en andere elegante details. En waarom ook niet? In ons hart willen we allemaal graag fabulous zijn, zelfs wanneer we onze batterijen gaan opladen in de natuur.

De schoonheid van de collab schuilt in de onverwachtse combinatie van de twee uiteenlopende merken. Een stijlbreuk die toch, tja, stijlvol blijkt. De originele Timberland-schoenen waren vooral populair in de jaren 90, toen ze werden gecombineerd met een baggy jeans en een croptop.

(Lees verder onder de foto).

“Ik droeg Timberlands toen ik naar de universiteit ging in de nineties", vertelt Sandra Choi, creatief directeur van Jimmy Choo. “We zijn altijd aangetrokken tot tijdloze items, die een gevoel van nostalgie opwekken. Voor mij is de klassieke Timberland-laars zo'n item. Ik hou ervan om mensen te verassen en dat is bij deze goed gelukt. We willen benadrukken dat alles mogelijk is. De typische outdoorstijl van Timberland gemengd met onze high-fashion aanpak zorgt voor een spannend en uniek product.”

En dat is niet alles. Voor elk paar Timberland x Jimmy Choo’s dat verkocht wordt, zal Timberland een boom planten. Zo wil het bedrijf zijn belofte nakomen om voor 50 miljoen nieuwe bomen te zorgen in de komende vijf jaar.

(Lees verder onder de foto).

De collectie komt uit op 9 september en zal zowel online als in Jimmy Choo-winkels verkocht worden. Voor een paar schoenen tel je zo'n 550 euro neer.