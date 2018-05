Met deze tips voorkom je zweetplekken Timon Van Mechelen

30 mei 2018

13u25 0 Style Met temperaturen boven de 25 graden, is het weer puffen en zweten geblazen vandaag. Deo mag dan geurtjes tegengaan, zweetplekken – en dan vooral de gevreesde okselvijvers – vermijd je er helaas niet mee. Al kan je dat met deze kledingtips toch tot een minimum beperken.

Kies voor donkere kleuren

Zweet je gemakkelijk? Blijf dan weg van lichte kleuren zoals grijs en wit. Doe in plaats daarvan een zwart of donkerblauw bovenstuk aan. Het mag misschien wel wat warmer aanvoelen, die zweetplekken zullen nergens te zien zijn.

Natuurlijke materialen

Natuurlijke materialen zoals katoen en zijde ademen, waardoor je er minder in zweet. Bovendien hebben ze als groot voordeel dat ze je lichaam ook koel houden. Kunststoffen zoals polyester en viscose laten geen lucht door, dus die vermijd je beter. Zweetgeurtjes blijven er trouwens ook in hangen, wil je uiteraard niet.

Prints

Ga eens los wat prints en patronen betreft. Opvallende kledingstukken met grafische prints camoufleren okselvijvers als geen ander.

Draag geen hoofddeksel

Tenzij je in de blakke zon gaat liggen, laat je die hoed of pet toch maar best in je kast liggen. Wanneer het warm is, verliezen we onze lichaamswarmte vooral via het hoofd. Dat mooie hoofddeksel zorgt er dus voor dat je alleen maar meer oververhit raakt.

1. Jurk van Samsøe & Samsøe, € 139,00, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

2. T-shirt van Denham, € 89,95, online en in de winkels te koop.

3. Jumpsuit van WE Fashion, € 59,99, online en in de winkels te koop.

Oversized tank top

Wie het helemaal op veilig wil spelen, kan ook de mouwen gewoon volledig links laten liggen en voor een topje met lage armuitsnijdingen gaan. Zelfs al zweet je je de pleuris, merkt alsnog niemand het op.

Mijd strakke stuks

Deze is misschien nogal vanzelfsprekend, maar als je even rondkijkt op straat zie je dat veel mensen er alsnog mee de mist in gaan. In losse stuks zweet je daarom niet minder, maar zweetplekken zijn er wel een pak minder zichtbaar op.

Outfitwissel

Last but not least; verwissel regelmatig van outfit met dit weer. Zo bewaar je een frisse geur en moet je ook niet elke avond je kleren in de was doen.