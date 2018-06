Met deze tips scoor je de vintage handtas van je dromen: "Een Chanel verliest nooit zijn waarde" Eva Van Driessche

27 juni 2018

13u30 0 Style Online boetiek voor vintage handtassen en designerspul Labellov opent voor het eerst een heuse boetiek in Antwerpen én gaat deze zomer op tour met modemerk Essentiel. Zo wordt het nog makkelijker voor jou om die ene unieke vintage tas te scoren.

Een vintage designertas aanschaffen, hoe begin je daaraan?

Droom jij van een Chanel, Louis Vuitton, Delvaux of Gucci in je kleerkast? Maar heb je geen idee hoe daaraan te beginnen. Een bezoekje aan de eerste offline winkel van luxe tweedehands boetiek Labellov.com kan helpen. De winkel stalt al enkele van de mooiste exemplaren uit zodat je die goed kan bekijken (niet aanraken!). En de experts van labellov.com hebben ook hun kantoor in de winkel, zodat je steeds kan rekenen op professioneel advies.

Elien Migalski, managing director bij Labellov: "Hoewel er een enorm stuk van de prijs af gaat bij tweedehands, blijft een designertas toch een flinke investering. Laat je dus niet alleen overtuigen door de aantrekkelijke korting, want dan riskeer je ook een miskoop te doen. Het moet een coup de foudre zijn, een verliefdheid op het eerste zicht. Kies voor een handtas waar je elke dag blij van zal worden."

Een investering voor later

Een designertas heb je voor het leven. Of toch niet? Want dan zou het aanbod van Labellov niet zo groot zijn.

Elien: "Een deel van onze klanten zijn natuurlijk mensen die graag elk seizoen het nieuwste van het nieuwste hebben en een handtas dan na een aantal feesten aan vervanging toe vinden. Maar soms zitten er ook pijnlijke verhalen bij, vrouwen die na een scheiding de cadeaus van hun ex niet meer hoeven."

Zoek jij ook een tas die je later weer kan verkopen om jezelf op een nieuwe te trakteren? Elien: "Als je zoekt naar tassen die hun waarde behouden dan zit je altijd goed bij Chanel. Hoe meer C's te zien zijn, hoe beter (lacht)! Een handtas van Chanel verliest zijn waarde niet. Als je er jaren goed voor zorgt (geen krassen, geen regenbuien), dan is de kans zelfs groot dat je ze opnieuw aan dezelfde prijs kan verkopen."

Maar zo zijn er ook designers van het moment, die later nog heel weinig waard zijn. Het is dus niet zo dat je van elke designertas nog een heel goed bedrag kan krijgen. Een Balenciaga zou bijvoorbeeld al meteen naar de helft kunnen zakken, zelfs in perfecte staat. Wat niet wil zeggen dat je die tas niet kan kopen, als jij ze zelf als een investering ziet voor jaren en ze later wil doorgeven aan je kinderen.

Nep/echt?

Laat je zeker niet verleiden tot koopjes op sites die niet te vertrouwen zijn. Elien: "Wij steken daar echt veel moeite en tijd in, in het controleren van de herkomst en authenticiteit van een stuk. Iedereen heeft hier zijn merken waar ze in gespecialiseerd zijn, en bij de minste twijfel vragen we ook nog externe experts. Het is gewoon niet zo makkelijk om zekerheid te hebben en wij kunnen het risico echt niet nemen."

Pop-up vintage

Naast de nieuwe winkel plant Labellov deze zomer ook een vintage reis door het hele land met Essentiel. Op de "Vintage Voyage" is er een corner van Labellov in de boetieks van Essentiel waar je spullen kan bekijken maar vooral ook kan binnenbrengen en laten consigneren door de experts. De eerste pop-up loopt van 2 tot 15 augustus in Knokke.

Labellov - Verlatstraat 15 - 2000 Antwerpen

Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag van 09u30 tot 17u30.

Woensdag & vrijdag van 09u30 tot 14u00.

Open op geselecteerde zaterdagen, alle info op www.labellov.com.