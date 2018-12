Met deze tips blijft je lipstick de hele avond zitten Liesbeth De Corte

24 december 2018

13u21 0 Style Heb je een kerstdiner op de planning staan, maar ben je er als de dood voor dat jouw lipstick achterblijft op een van die vele glazen cava of - erger nog - de wang van je oom? Geen paniek, met dit stappenplan blijft je lippenstift de hele avond veilig zitten.

Een goed begin is het halve werk

Een van de vele kwaaltjes die de winter met zich meebrengt, zijn droge en gebarsten lippen. En het laatste wat je wil, is een aantal velletjes ontdekken nadat jij je kleurtje hebt aangebracht. Wil je een perfect canvas voor je lipstick? Dan moet je eerst tijd maken voor een scrubbeurt. Je kan hiervoor een speciale lip-scrub gebruiken, maar een tandenborstel werkt evengoed.

Zorg voor een goede basis

Net als oogschaduw kan ook lippenstift netjes op z’n plek blijven zitten, op voorwaarde dat je de juiste basis gebruikt. Lees: je lippen moeten goed gehydrateerd zijn. Smeer een lipprimer of - als je écht last heb van droge lippen - een voedende lippenbalsem.

Laat die balsem eventjes intrekken, en hou je in tussentijd met iets anders bezig. Je outfit strijken of de rest van je make-up, bijvoorbeeld. Klaar met dat karwei? Breng dan een dun laagje transparante poeder aan op je lippen, dit zorgt ervoor dat ze wat stroever worden en dat het kleurtje langer blijft zitten.

Heilige drievuldigheid

Dan is het tijd voor het echte werk: je lippenstift aanbrengen. En volgens Lisa Eldridge, een gerenommeerde make-upartieste die zich al ontfermd heeft over de snoet van Rihanna, Emma Watson en Rosie Huntington-Whiteley, volg je daarbij best drie stappen. “Breng eerst een laagje lipstick aan met een kwastje, zodat de kleur goed in je lippen trekt”, tipt ze in het magazine Glamour. “Neem er dan een lippotlood in dezelfde kleur bij en omlijn de buitenste lijn van je mond.” Zo voorkom je het uitlopen van je lippenstift. “Smeer ten slotte nog een laagje lippenstift.”

Neem er een tissue bij

Pak een papieren zakdoekje, wat toiletpapier of een keukenrol en hap zachtjes met je lippen op het papier. Hierdoor wordt alle overtollige lipstick verwijderd, waardoor de kans kleiner is dat je een felgekleurde mond achterlaat op je cavaglas of de wang van je oom.