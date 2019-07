Philips Hue Gesponsorde inhoud Met deze simpele ingreep maak je van je tuin of terras een oase van sfeer en gezelligheid Advertentie van Philips Hue

16 juli 2019

15u00 0 Style Zwoele zomeravond? Maak het extra gezellig met de slimme buitenverlichting van Philips Hue. Of je nu een feestelijke soiree met vrienden of romantische tête-à-tête wil, voor elk moment creëer je met een vleugje warm of getint licht de perfecte sfeer. En ben je niet thuis, dan houd je er inbrekers mee buiten.

Babbels met een vriendin op het terras ’s avonds, een groots tuinfeest bij zonsondergang, ontspannen met z’n tweeën na een lange werkdag: genoeg scenario’s in de binnenkijkvideo waarbij sfeerlicht een welkome gezelligheidsbooster is. Met Philips Hue is het zó makkelijk om voor om het even welke gelegenheid de gepaste verlichting te kiezen. De slimme buitenlampen bedien je met een app op je smartphone, die je laat selecteren uit zestien miljoen tinten of handige vooraf ingestelde scènes.

Nog een praktische feature: ben je weg van huis, bedien de verlichting dan van een afstand met je smartphone en wek zo de indruk dat er toch iemand aanwezig is. Ideaal om onbezorgd op vakantie te kunnen gaan. Terug naar huis? Omdat de slimme buitenverlichting gekoppeld is aan je smartphonelocatie, voel je je thuis extra welkom wanneer bij je aankomst je oprit en voortuin vanzelf oplichten.

Ontdek meer over hoe Philips Hue precies werkt en hoe de outdoorlampen voor bakken gezelligheid kunnen zorgen op www.meethue.com.