Met deze insider tips van modellen sta jij àltijd goed op de foto

Ren jij liefst de andere kant op wanneer de camera wordt bovengehaald? Of vind je dat je er steevast als een geforceerd lachende vogelverschrikker opstaat? Dan zijn deze tips precies wat je nodig had. Eén, twee, drie ... fotomodel!

1. Weg met die dubbele kin

Eén van de beste trucjes om die dubbele kin te verbergen (zonder dat je een liposuctie moet ondergaan): duw met je tong tegen je gehemelte terwijl je lacht. Op die manier worden je nek en kaaklijn optisch langer gemaakt, en verdwijnt die tweede kin als sneeuw voor de zon. En als zelfs Heidi Klum en Renée Zellweger fan zijn, dan weet je hoe laat het is.

2. Kies de juiste hoek

Fototijd? Draai je hoofd een kwartslag zodat je het licht mooi opvangt. Op die manier lijkt je gezicht hoekiger en verlies je optisch een paar kilootjes. Handig.

3. Draai je bovenlichaam

Hét trucje van wie regelmatig op de rode loper verschijnt: draai je bovenlichaam een kwartslag en laat de arm die het dichtst bij de camera staat op je heup rusten. Zet één voet lichtjes voor de ander, en zorg dat je tenen richting de lens wijzen, terwijl je je gewicht op je achterste been laat rusten. Hallo, flatterende pose!

4. Kruis je enkels

Word je van voren gefotografeerd? Kruis dan je enkels. Die pose zorgt ervoor dat je heupen smaller en je benen langer lijken. Bovendien oogt het een tikje nonchalant. Extra pluspunt: deze pose werkt ook wanneer je zit.

5. Wees anders dan de groep

Wie wil opvallen in een groepsfoto moet niet per se een gekke bek trekken. Wat ook al helpt is om net iets anders te doen dan de rest van de groep. Onze aandacht wordt automatisch naar datgene getrokken dat afwijkt van het geheel. Wil je liever opgaan in de groep? Dan hou je je dus best aan de dresscode en ga je netjes in de rij staan, zoals alle anderen.

6. Ken proporties

Niet per se die van jou, maar de basisregel van fotografie: datgene dat zich het dichtst bij de lens bevindt, zal er ook het grootst uitzien. Onzeker over je heupen? Kantel ze dan lichtjes naar achteren.