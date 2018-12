Met deze handtassen ben je helemaal mee met de wintertrends Lynn Guillaume

13 december 2018

08u30

Bron: ninashop 0 Style Een ietwat fashionista trekt de modetrends linea recta door naar haar handtas. Wij vertaalden dé trendkleuren van deze winter door naar de juiste tas. Graag gedaan.

Mosterdgeel

Snak jij ook zo naar de zon? Voeg dan wat mosterdkleur toe aan je outfit: een instant blijmaker. We spotten de trendkleur vorig jaar ook al in interieurland. Deze winter zet de kruidige tint zich dus vrolijk verder in je garderobe. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.

1. Gorgone (Lia Biassoni, € 179)

2. Brembo (Lia Biassoni, € 239)

3. Roserio (Mia Tomazzi, €309)

Denimblauw

Jeans valt al lang niet meer weg te denken uit de modetrends. Dit seizoen laat de diepblauwe denimkleur zich ook op mantels, knitwear én handtassen zien. We like!

1. Giusanno (Mia Tomazzi, €214)

2. Sforzesco (Mia Tomazzi, €339)

3. Trebbiano (Zoe & Noe, €299)

Chocoladebruin

In een seizoen waarin we massaal aan de (peper)noten en chocolade zitten, hoeft het niet te verbazen dat chocoladebruin een grote hit is. De ideale handtaskleur voor wie het liever niet te bont maakt, want lekker tijdloos.

1. Emma (Anna Morellini, €49,95 ipv €199)

2. Pecciolo (Lucca Baldi, €259)

3. Gimignano (Lucca Baldi, €89,70 ipv €299)

Dieprood

Vandaag is rood, de kleur van de winter. En dan hebben we het vooral over intense roodtinten: denk aan de kleur van een lekker glas bordeaux, kersen… Om van te smullen.

1. Gaglioppo (Zoe & Noe, €269)

2. Santa Fiora (Lucca Baldi, €249)

3. Tordino (Lia Biassoni, €309)

Olijfgroen

Het verlangen naar meer groen in de winter laat zich ook bij de grote modehuizen voelen. Vooral olijfgroen valt deze winter niet meer weg te denken. Perfect combineerbaar met de andere trendkleuren trouwens, handig!

1. Monte Catria (Pia Sassi, €189)

2. Monte Pisanino (Pia Sassi, €279)

3. Monica (Zoe & Noe, €230,30 ipv €329)

Dierenprints

Tenzij je de voorbije maanden onder een steen geleefd hebt, hoeven we je deze trend niet meer uit te leggen. Is een jurk of mantel met animalprint een tikkeltje too much voor jou? Ga dan voor een handtas met beestig accent.

1. Francesca (Anna Morellini, €429)

2. Nuragus (Zoe & Noe, €179)

3. Rosallia (Anna Morellini, €79,90 ipv €329)

