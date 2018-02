Met deze geuren kan je het best verleiden volgens parfumdokter Sofie Albrecht Eva Van Driessche

13 februari 2018

11u11 0 Style Een parfum is nog altijd een ideaal cadeau voor valentijn. Het is meer dan een beetje luxe in een fles. De juiste geur kan je extra verleidelijk maken. Sofie Albrecht is beautyjournalist en heeft een bijzondere passie voor parfum. Ze geeft als ‘parfumdokter’ consultaties en houdt lezingen over parfum.

Wat is de meest verleidelijke manier om je te parfumeren?

"Ik vergelijk het graag met een sexy outfit. Je kan ervoor kiezen om meteen alles bloot te geven met een diep decolleté en kort rokje, maar het is een stuk spannender als die ander jou rustig kan ontdekken. Ga nooit voor een bedwelmende wolk op een spannende date. Breng je parfum op zo’n manier aan dat alleen wie heel dichtbij komt de geur ontdekt."

"Parfumeer je buik eens. Doordat het een warme plek is geeft de geur zich daar goed vrij, maar het is niet zo overheersend als wanneer je in je hals sprayt. Laat je haren door een fijn wolkje parfum wapperen. Ze nemen subtiel de geur op en laten die elke keer vrij als jij met je hoofd beweegt."

Welke ingrediënten in parfums zijn het meest sexy?

"Voor een afspraak met je (toekomstige) geliefde draag je geen frisse bloemengeur, geen watergeurtjes of cleane uniseks geuren. Die zijn prima voor een sollicitatiegesprek, maar ze stralen onschuld en focus uit. Ze verleiden niet. Ga voor ’s avonds op zoek naar die ingrediënten die ook al een beetje in de lichaamsgeur zitten en iets dierlijks hebben, naar oosterse parfums en typische, smakelijke gourmandgeuren. Opgelet: dit zijn vrij sterke parfums, dus doseer ze zorgvuldig.

- Muskus: vind je vaak in oosterse geuren en bevat feromonen die de liefde aanwakkeren.

- Vanille: werkt altijd heel goed omdat het een troostend, warm en comfortabel gevoel oproept.

- Bedwelmende bloemen: lelie, tuberoos en vooral ook oranjebloesem. Die laatste droegen Chinese bruidjes omdat hij onschuld en kuisheid symboliseerde, maar de bloesem heeft twee kanten. In een zoete combi wordt de geur heel verleidelijk.

- Patchoeli: ooit werd het gebruikt op de zijden sjaals van luxeprostituees om de mot tegen te gaan. Het was de geur van de vrije liefde in de hippiejaren. Feit is dat deze sterke geur in combinatie met vanille onweerstaanbaar is.»

Wat ruikt lekker voor hem?

"Mannen willen vooral fris en proper ruiken, dus de meeste reguliere parfums ruiken ook zo. En dat terwijl de meest opwindende geur voor mannen er eerder een is die niet te veel maskeert. Een subtiele huidgeur met wat warmte, een beetje leder, een vleugje zout, zweet en wat tabak. Aan wie dat durft zou ik aanraden om eens in de parfumerie op zoek te gaan. Zie het zoals op de dansvloer: veel vrouwen wagen zich aan verleidelijke dansposes, mannen zijn vaak wat in de minderheid. Maar die ene die wél goed danst. O, man! (lacht)."

www.sofiealbrecht.com