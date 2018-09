Met deze beautyproducten maak jij stralend de overgang van zomer naar herfst Valérie Wauters

18 september 2018

Nu de dagen kouder worden en de uren zon schaarser is het ook tijd om je beautyroutine aan te passen aan het nieuwe seizoen.

Nu de herfst stilaan in aantocht is, wordt het hoog tijd om ook onze skincare aan te passen aan het nieuwe seizoen. De focus tijdens de steeds kouder wordende maanden ligt dan ook op het gehydrateerd en stralend houden van je huid. En dat doe je zo:

1. Gebarsten lippen

Koudere temperaturen gaan hand in hand met een droge huid. Op je lippen vertaalt zich dat vaak in een gebarsten huid en loshangende velletjes. Zeker wanneer je regelmatig matte lipstick draagt, is een goede lipscrub dus zeker geen overbodige luxe. Werk af met een goede, hydraterende lippenbalsem of -boter en je lippen zijn weer helemaal kusklaar.

Lord & Berry Lip Oil Potion, € 21,95.

Lush Mint Juleps Lipscrub, € 8,95.

2. Wallen

De overgang van heerlijk uitslapen tijdens je vakantie naar voor dag en dauw onderweg zijn naar kantoor eist z’n tol op je ogen. Donkere cirkels en wallen zijn daarom sinds kort weer je beste vrienden. Neem daarom tijdens de herfst je toevlucht tot een oogcrème die je vermoeide huid ontzwelt en hydrateert.

Estee Lauder, Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask, € 46,60.

Clinique, Pep Start Eye Cream, € 24,50.

3. Vale teint

De gezonde glans die je huid krijgt door tijd buiten door te brengen, verdwijnt tijdens de herfst als sneeuw voor de zon. Al de tijd die je binnenskamers doorbrengt, zorgt ervoor dat je velletje er al snel vaal en bleek begint uit te zien. Een maskertje dat je natuurlijke glow doet terugkeren, is dan ook jouw beste vriend deze herfst. Daarnaast kan ook een verhelderende peel soelaas bieden.

Origins, Dragon Fruit Brightening Superfruit Mask, € 25.

Philosophy, The Microdelivery Triple-Acid Brightening Peel, € 70,50.

4. Bleke huid

Benen die er zongebruind uitzien en een gelaat dat een door de zon gekuste tint heeft: meer heb je niet nodig om zelfs tijdens de gure herfstmaanden het zomergevoel te behouden. Investeer daarom in een zelfbruinende spray voor je benen en vermeng enkele druppeltjes zelfbruiner door je dagcrème.

Collistar, Magic Drops Face, € 28,90.

Curasano, Spraytan Express, € 29,95.

5. Droge huid

Wie veel tijd binnen doorbrengt, krijgt al snel te maken met een droge huid (met dank aan de verwarming die al het vocht uit de lucht lijkt te zuigen). Een goede vochtinbrengende crème voor je gelaat verhelpt dat euvel in geen tijd.

Kenzoki, Lotus Blanc Moisturizing Skin Guardian, € 43,90.

Givenchy, Hydra Sparkling Velvet Luminescence Moisturizing Cream, € 56,90.