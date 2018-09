Met deze Balenciaga-jas van 6.500 euro kun je er net uitzien als Joey uit Friends TVM

06 september 2018

15u37 0 Style Joey Tribbiani was misschien niet altijd de meest slimme in de vriendengroep uit de Amerikaanse sitcom Friends, hij was blijkbaar wel een trendsetter. Modehuis Balenciaga heeft voor een winterjas namelijk inspiratie geput uit de aflevering waarin hij al Chandler zijn kleren over elkaar aantrekt. Voor een luttele 6.500 euro kun jij er net als Joey bijlopen. Of je draagt natuurlijk gewoon een paar van je eigen jassen over elkaar.

Het is niet de eerste keer dat Balenciaga wenkbrauwen doet fronsen met een kledingstuk. Creatief directeur Demna Gvasalia heeft er een handje van weg om met de meest gekke designs op de proppen te komen, waar hij dan ook nog eens een torenhoog prijskaartje aanhangt. Van het hemd op een T-shirt voor 1.000 euro tot de broek en schoenen in één voor 2.250 euro.

Laatste in dat rijtje is een winterjas uit de meest recente herfst- en wintercollectie van het merk. Het ontwerp bevat verschillende lagen over elkaar, hemden, sweaters en jassen, en kost 6.500 euro. De jas werd in maart al op de catwalk getoond, maar staat nu volop in de schijnwerpers omdat de winter nakende is. Op onder andere Matches Fashion kun je een exemplaar reserveren.