Met deze accessoires aan zachte prijzen maak jij je outfit helemaal af!

17 december 2019

Vandaag starten de solden! Na al dat geven de afgelopen maand mag je nu eens aan jezelf denken. Geen geld meer over voor een compleet nieuwe outfit? Dan focus je toch gewoon op de accessoires. Change it up met een nieuw horloge, mooie juwelen of een zachte sjaal en je hebt meteen een frisse look.

Diamonds are a girl’s best friend

De feestdagen zijn voorbij, maar dat betekent niet dat jij niet meer mag schitteren. De juiste juwelen bepalen je look. Hou het simpel met een fijne halsketting met je initiaal of ga all the way met over the top oorringen. Kies elegant goud of zilver of haal de stoere rockchick in jou naar boven met een chunky armband.

What’s the time?

Veel mensen hebben één horloge en that’s it. Maar net zoals je verschillende juwelen draagt bij andere outfits, zo kan je ook switchen tussen horloges. Het is een even belangrijk accessoire als pakweg een armband. Als je gaat sporten draag je misschien graag een sporthorloge om je hartslag te meten. Maar op het werk mag het wel iets zakelijker. Moet je ’s avonds naar een feest? Dan kies je voor een fijner exemplaar. Helemaal hot zijn trouwens mannelijke horloges of de retro Casio. Een must-have voor elke modebewuste vrouw.

Eén aan elke vinger

Ringen zijn een gemakkelijk accessoire voor wie niet graag opvallende oorringen of kettingen draagt, maar toch wat elegantie wil toevoegen aan haar look. Stapel een paar fijne ringen of val op met één grote, schitterende steen. Heb je een partner? Laat dan toevallig het tabblad met jouw droomring openstaan. Als subtiele hint ;-)

In de sacoche

Kan je ooit te veel handtassen hebben? Je hebt er eentje nodig voor het werk, een XL-tas waar al je spullen in passen, een clutch voor feestjes,… Een handtas voor elke gelegenheid en look is simpelweg handig, als je ‘t ons vraagt. Dus nee: te veel bestaat niet.

Fashionably ingeduffeld

Het is januari, we zitten midden in de winter. Haal de dikke truien, warme jassen en heerlijk zachte sjaals maar uit de kast. Een sjaal is niet alleen een functioneel item, het maakt echt deel uit van je look. Binnen, bijvoorbeeld op kantoor, is een fijne sjaal voldoende. Ga je buiten, dan komt een oversized exemplaar van pas. Sla op ijskoude dagen een cape of poncho over je jas. Extra warm én heel erg fashion.

