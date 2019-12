Met deze 6 tassen ben je trendklaar voor het nieuwe jaar LDC

27 december 2019

"10, 9, 8, 7, 6 ..." Binnen enkele dagen kunnen we alweer aftellen naar het nieuwe jaar. En wie er op oudejaarsavond piekfijn wil uitzien, kan kiezen voor een verpletterende outfit, chique accessoires en een trendy handtas. En bij dat laatste kunnen we je alvast een handje helpen.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Dan kunnen we al eens vooruitblikken naar de nieuwe trends die eraan zitten te komen. Welke tassen hebben trendsetters nu al in hun kleerkast zitten? We sommen ze even voor je op.

1. Schoudertassen 2.0

Van casual naar chique: in 2020 krijgt de schoudertas een heuse update. De tas werd onder meer gespot bij modeshows van Sies Marjan, JW Anderson, Bottega Veneta en Nanushka. Hoe groter het formaat, hoe beter.

2. Ieniemieniepetieterige tassen

Microbags doen het al een tijdje goed, en daar lijkt nog niet meteen verandering in te komen. Of ze handig zijn, laten we in het midden, maar qua stijlgevoel maak je met het kleinood om je schouder alvast een groots statement.

3. XXL totebags

Aan de andere kant van het spectrum hebben we dan weer de extragrote totebags. Ze zijn misschien wat zwaarder om mee te sleuren, maar je kan er tenminste al je spullen in kwijt.

4. Pouch bag

Hét accessoire van dit jaar is zonder twijfel de Pouch-clutch van Bottega Veneta. Sinds de tas van het Italiaanse luxelabel in de boetieks verscheen, groeide ze uit tot dé it-bag van 2019. Geen € 2.000 op overschot? Geen nood. Tegenwoordig zie je steeds meer (betaalbare) alternatieven verschijnen.

5. Inclusief riem

Schoonheid zit in de details, wordt wel eens gezegd. Voor deze trend klopt die uitspraak alleszins als een bus. Tassen met statement riemen zijn in 2020 het van het.

6. Gevlochten tassen

Of ze nu gemaakt zijn van riet, stro of leder: gevlochten tassen geven je outfit meteen een gesofisticeerde, speelse toets.

1/ Zilverkleurige schoudertas van Essentiel Antwerp, € 295, online en in de winkels te koop.

2/ Mini Bucket Bag van Marie Martens, € 350, online te koop.

3/ Shopper van Lucca Baldi, € 119,60, online te koop.

4/ Clutch van Arket, € 175, online en in de winkels te koop.

5/ Buckle bag van ZAC Zac Posen, € 335, online te koop.

6/ Gevlochten crossbody bag van & Other Stories, € 99, online en in de winkels te koop.