Met deze 10 kerstcadeaus maak je iemand blij én steun je het goede doel Timon Van Mechelen

07 december 2019

09u33 0 Style De feestdagen staan voor de deur en dat betekent dat de zoektocht naar het uitgelezen kerstcadeau ook weer begonnen is. Wij zochten en vonden 10 geschenkjes waar je niet alleen iemand blij mee maakt, maar waar ook een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. Dubbel geven dus!

1. Help de daklozen met een deken

De Belgische ontwerpster Toos Franken bracht net een plaid uit, waarvan 15% gaat naar ’t (h)ART voor iedereen, een organisatie die daklozen en kansarme jongeren helpt.

Plaid, € 320, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

2. Een drinkbus voor proper drinkwater

De hervulbare waterflessen van Dopper doen het al een tijdlang goed en zijn het ideale cadeau als je een beperkt budget hebt, maar toch iets goed wil doen voor onze planeet. De flessen hebben niet alleen zelf het duurzame Cradle-to-Cradle certificaat, het stelt ook de wegwerpcultuur van plastic flessen ter discussie én 5% van de netto-omzet van het bedrijf gaat naar drinkwater- en educatieprojecten. Bij sommige flessen wordt ook per aankoop € 1 geschonken aan The Ocean Cleanup Foundation.

Prijzen variëren tussen € 12,50 en € 34,50. Meer info: dopper.com.

3. Zitten tegen aids

Elke dag worden vierhonderd baby’s geboren met hiv, terwijl een pil van € 0,20 per dag ervoor kan zorgen dat moeders de ziekte niet doorgeven aan hun kinderen. Om geld in te zamelen voor Global Fund, een organisatie die onderzoek doet naar aids en mensen die aids hebben geneest, sloeg Fatboy de handen in elkaar met Product Red. Een merk dat opgericht werd door U2-zanger Bono en zich hiervoor eveneens inzet. 10% van hun gelimiteerde ‘Let’s Face It’-beanbag - of ook wel zitzak - gaat naar de organisatie.

Zitzak, € 199, onder andere te koop via fatboy.com.

4. Smeren om bossen en belangrijke natuurgebieden te herstellen

The Body Shop begon in 2016 aan haar World Bio-Bridges Mission: een missie om biobruggen te bouwen en zo bedreigde dier- en plantensoorten beter te beschermen. Door een deel van de opbrengst aan deze natuurherstelprojecten te schenken, hebben ze al bijgedragen aan de bescherming van meer dan 75 miljoen vierkante meter natuurgebied. Net voor de zomer schonken ze zo nog € 580.000 van de opbrengst weg en het doel is om dat bedrag in het nieuwe jaar nog flink op te trekken. Verder werkt The Body Shop ook nog samen met andere goede doelen zoals Plan International.

Trio van body butters, € 12. Hand- en nagelkit, € 7. Meer info: bodyshop.com.

5. Een T-shirt voor Turkse kinderen in nood

Sebnem Günay, de 25-jarige Belgisch-Turkse ontwerpster achter het urban/street merk Sebnemgunay, is van jongs af aan vastberaden om zich in te zetten voor Turkse kinderen in nood. Dit doet ze in teken van haar +1 Kindness project. Sebnem lanceerde daarvoor een T-shirt waarvan de opbrengst - in de vorm van een volledige winteroutfit - naar een 1000-tal kinderen zal gaan, zowel Turkse kinderen in nood, zonder ouder(s) als vluchtelingen.

Koop je één T-shirt ter waarde van € 30, dan zorg je ervoor dat één kind een volledige winteroutfit krijgt.

6. Spuiten tegen de plasticsoep

Een 100% natuurlijk en vegan geurtje is op zich al een mooie geste om te geven, maar van de Red Santal van het Nederlandse parfummerk Abel Odor wordt ook 1% van de opbrengst geschonken aan ondersteuning van de ngo Plastic Soup Foundation. De winterse geur onderscheidt zich dankzij zijn pittige, warme geur op basis van sandelhout. Wat het overigens een goed cadeau maakt voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast schenk het merk zelf ook nog 1% van zijn totale omzet aan initiatieven die zich inzetten voor de strijd voor het klimaat.

Abel Odor, Red Santal, 50 ml, € 98. Onder andere te koop bij The Recollection en Verso in Antwerpen en Orlanda in Brussel. Meer info: abelodor.com.

7. Een spiegel voor een boom

Ook decomerk House Raccoon heeft het hart op de juiste plaats. Per verkocht item planten ze een boom en dat doen ze in samenwerking met de Amerikaanse non-profitorganisatie ‘Trees for the Future’. Ze maken ook alles in een Belgisch sociaal atelier en dat zorgt er niet eens voor dat de prijzen de pan uit swingen. Het merk heeft tot nu toe al 123.865 bomen laten plannen.

Spiegel, € 44,90, o.a. online te koop via houseraccoon.com.

8. Schoon drinkwater via een gift set

Speciaal voor de feestdagen introduceert het Nederlandse merk Marie-Stella-Maris 2 gloednieuwe gift sets in 2 verschillende geuren. Elke set bevat 3 producten: geurstokjes (240 ml), een kleine geurkaars (70gr) en een travel-sized roomspray (50 ml). Voor elk verkocht product doneert het merk bovendien een vast bedrag om wereldwijd mensen aan schoon drinkwater te helpen.

De gift sets zijn oa. te koop bij Fin du Jour en Senteurs d’Ailleurs voor € 69.

9. Een panda voor WWF

Dankzij Pairi Daiza dragen we panda’s in ons hart. Dit beukenhouten beertje zet je thuis als deco-object en je doneert zo ook een deel van de omzet aan WWF Denemarken.

€ 95, o.a. te koop via kaybojesen-denmark.com.

10. Koop een trui met leeuwenprint en steun de wilde dieren in Afrika

Niet enkel het WWF zet zich in om wilde dieren van de ondergang te redden, ook de zussen Charlotte en Anneleen Kegels uit Kapellen. Ze schonken met hun fashion label Very Important Animals al een grote som geld aan de organisatie National Park Rescue, die zich inzet om wildlife in Afrika te redden. En dat blijven ze doen. Per aangekocht T-shirt, sweater of accessoire wordt er € 10 weggeschonken.

De sweaters kosten € 89, de T-shirts € 49, telefoonhoesjes € 35 en knuffels € 38. Meer info: veryimportantanimals.com.