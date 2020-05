Merken die niet duurzaam zijn binnenkort niet meer welkom bij Zalando Margo Verhasselt

28 mei 2020

15u09 1 Style Zalando heeft aangekondigd dat ze binnenkort alleen nog maar willen samenwerken met merken die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Ze zullen informatie over de productie bekend moeten maken en worden vanaf 2023 van het platform geschrapt als ze niet aan de eisen voldoen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de modewereld en dat hebben ze ook bij modeplatform Zalando begrepen. De online retailer maakt nu dan ook een gewaagde keuze: wie niet duurzaam genoeg is, doet niet meer mee. Het bedrijf wil dat alle merken de informatie over hun productieketen delen.

Die informatie wordt dan vervolgens geanalyseerd door een nieuw meetinstrument dat besluit of het merk voldoende duurzaam is of niet. De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Sustainable Apparel Coalition (SAC) (een groep retailers, merken, rechtengroepen en academici die strijden voor een modelandschap zonder onnodige vervuiling nvdr.) en het technologische bedrijf Higg Co.

“We moeten de lat hoog leggen als Europa’s grootste digitale platform voor mode en lifestyle”, klinkt het bij Kate Heiny, directeur in duurzaamheid bij Zalando. “We moeten als eerste reageren en onze partners ondersteunen om de meeste belangrijke uitdagingen van vandaag aan te pakken: klimaatverandering, grondstoffengebruik en rechten van werknemers.”