Men At Work toch failliet verklaard

27 juni 2018

11u32 0 Style K ledingwinkelketen Men At Work is failliet verklaard. Het bedrijf kreeg voorbije vrijdag al uitstel van betaling. Bewindvoerder Evert Baart heeft nog even uitgezocht of een faillissement nog afgewend kon worden, maar tevergeefs.

Baart onderzoekt nu als curator of er een doorstart mogelijk is voor de kledingwinkel. Hij streeft ernaar de meeste winkels voorlopig open te houden, behalve de kleinere filialen. Welke vestigingen in die categorie vallen, is nog niet bekend.



Het faillissement heeft betrekking op de 27 winkels in Nederland van Men At Work, met in totaal ongeveer 425 personeelsleden. De keten heeft ook drie vestigingen in België, maar die vallen in theorie niet onder de failliet verklaarde bv. Wat de gevolgen zijn voor de winkels in ons land is nog niet bekend. Een snelle research online leert ons wel dat je op de webshop niets meer kunt kopen.

Problemen

Eerder deze maand raakte al bekend dat de Nederlandse keten financieel in de problemen zat, waarna verschillende maatregelen werden getroffen. Zo werd een onbekend aantal personeelsleden ontslagen, stopte de samenwerking met merken en was er uitverkoop in veel vestigingen.



Men At Work kwam ook al in 2007 en vorig jaar in de problemen. Oprichter Marcel van Gelderen kocht om die reden de keten tot twee keer toe terug van investeerders. Ook nu was het winkelconcern weer in zijn bezit.