Melanine-injecties zijn dé manier waarop celebrities aan hun bruine kleurtje raken (en ze zijn niet zonder gevaar!) Valérie Wauters

03 april 2019

07u56

Vergeet uren liggen bakken en braden in de zon: het grote risico op huidkanker en huidveroudering zorgt ervoor dat steeds meer beroemdheden ervoor opteren om hun bruine kleurtje uit een spuit te halen.

Melanine-spuiten zijn sinds kort ‘een ding’ in Hollywood. Steeds meer sterren kiezen ervoor om niet meer voor een spraytan of een kuur onder de zonnebank te gaan, maar melanine te laten injecteren om zo aan een zongebruind kleurtje te komen.

Wat zijn melanine-injecties?

Melatonan is het merk van melanine-injecties dat het vaakst wordt gebruikt, en is een synthetisch hormoon dat via een naald onder de huid wordt geïnjecteerd om de pigmentcellen in het lichaam te stimuleren om meer melanine te produceren. Melanine is de lichaamseigen stof, die ervoor zorgt dat onze huid bruin wordt. Gemiddeld begin je het effect van een melanine-injectie te zien na een zestal dagen.

Opletten geblazen

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, niet? En dat is het ook. Melanine-injecties werden voorlopig door geen enkele instantie definitief veilig bevonden. Meer zelfs: de injecties kunnen ook gevaarlijke veranderingen van de huid veroorzaken, vergelijkbaar met huidveranderingen die tot kanker kunnen leiden. Daarnaast kan het ook zijn dat je kort na het krijgen van de injectie af te rekenen krijgt bijwerkingen als misselijkheid, het verlies van eetlust en een opgezwollen gezicht.

Wij blijven dus met plezier verder zelfbruiner smeren!