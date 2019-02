Meisje dat viraal ging toen ze haar eigen haar afbrandde, is terug met nieuwe haartutorial Nele Annemans

15 februari 2019

12u02

De naam Tori Locklear doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar je herinnert je vast nog het filmpje van het 13-jarige meisje dat haar eigen haar afbrandde met een krultang. Het was toen gissen hoe het haar verder verging, tot nu. Ze is immers opnieuw in een haartutorial te zien, deze keer van Pantene.

Even opfrissen: geïnspireerd door andere bekende beautybloggers besloot ook de 13-jarige Tori Locklear om een haartutorial te maken. Ze nam haar laptop en filmde zichzelf terwijl ze een van haar lokken krulde. “Tel tot 20", adviseerde ze nog. Maar toen ze de krul uit de tang wilde draaien, bleek de hele pluk haar afgebrand te zijn.

De video werd bijna 52 miljoen keer bekeken, en de jonge virale ster werd zelfs uitgenodigd in de talkshow van Ellen DeGeneres om te gaan praten over haar ongelukje. Toch was dat het laatste wat we over Locklear hoorden, tot nu althans.

Want de intussen 19-jarige is terug, met - geloof het of niet - een haartutorial. Al speelt ze het deze keer wél op veilig. Het haarverzorgingsmerk Pantene zocht haar immers op voor de lancering van hun Rescue Shots in de VS, een eenmalige conditioner die al een bestseller is in Brazilië.

6 jaar later vertelt Locklear ook nog dit over haar befaamde video: “Ik heb het gevoel dat als ik mijn haar toen niet zou verbrand hebben, het geen goede tutorial was geweest.” Het kostte haar een jaar om het stukje opnieuw te laten groeien, maar dat was niets in vergelijking met wat ze ervoor terug kreeg. “Ik was niet bedroefd, maar vond het eerder leuk dat het mensen aan het lachen bracht. Bovendien heb ik er een behoorlijk centje aan verdiend. Ik heb dus zeker geen spijt dat ik die video toen online heb gezwierd.”

Toch moet je Locklear ondanks haar nieuwe samenwerking met Pantene in de toekomst niet meer in beautytutorials verwachten. Ze heeft immers andere ambities. “Ik hou enorm van zingen, dus ik ben nu volop bezig met het maken van muziekvideo’s, al vrees ik dat die waarschijnlijk minder snel succes gaan hebben!” (lacht)