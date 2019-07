Meghan Markles 3 favoriete juwelen betaalbaar geshopt Margo Verhasselt

15 juli 2019

15u02 0 Style Wanneer je een knoert van een verlovingsring aan je vinger draagt - eentje die je dan nog eens zelf liet aanpassen ook - dan kan het nogal moeilijk zijn om je andere juwelen daarnaast te laten uitblinken. Al lijkt dat een koud kunstje te zijn voor Meghan Markle. We geven een kijkje in haar juwelendoos.

Zo bezocht de Duchess of Sussex onlangs bijvoorbeeld Wimbledon met een schattige verwijzing naar haar zoontje Archie rond haar nek. Meghan werd gespot met een ketting met letter ‘A’ van Verse Fine Jewelry ($ 590, zo’n€ 528). Op zijn doopfeest zagen we de royal dan weer met de Galanterie oorbellen van Cartier die ze ook droeg op haar huwelijk. We maakten een overzicht van haar favoriete juwelen en zochten enkele betaalbare alternatieven uit.

1. Letter juwelen

2. Galanterie de Cartier

3. Interstellar ring

1. M initiaal collier met goud verguld, Maje, €55, bij de Bijenkorf.

2. Angelic Square Pierced Earrings, White, Rhodium Plated, €49, bij Swarovski.

3. Silver two raindrops ring, €35 bij Aurore Havenne.