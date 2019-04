Meghan Markle’s trucje voor vollere lippen: zo doe je het zelf Margo Verhasselt

01 april 2019

15u57 0 Style Over Meghan Markle kan heel wat gezegd worden. Ze is de hertogin van Sussex, was actrice, feminist, dierenliefhebber en ze is geweldig goed in het doen van haar eigen make-up. We doen haar grootste make-upgeheim uit de doeken.

Voor grote events rekent Meghan op professionals om haar snoet onder handen te nemen (zoals haar goede vriend Daniel Martin op haar huwelijksfeest). Maar meestal neemt Meghan de make-upborstels zelf in handen. En ook al zijn er bij elk uitstapje miljoenen ogen - en camera’s - op haar gericht, de meeste mensen hadden nog niet opgemerkt dat de hertogin telkens weer hetzelfde trucje toepast: haar lippen overlinen.

Dankzij deze simpele techniek kan je je lippen een voller effect geven, ook wanneer je niet voor een opvallende look wil gaan. Zo kiest Meghan steevast voor natuurlijke kleuren en vermijdt ze rood. “Een keer probeerden we een rode lip uit, maar ze voelde zich niet comfortabel”, legt Daniel Martin uit. “Ze praat graag, maar valt niet graag op, dus ze wil zich over niets zorgen moeten maken."

Zelf Meghan’s look nabootsten? Beautyredactrice Sophie legt uit hoe dat moet.

Wat heb je nodig? concealer • lipliner • matte lipstick

Stap 1

Om je bijgetekende lippen zo natuurlijk mogelijk te doen lijken, is het belangrijk dat je eerst een nieuwe cupidoboog creëert. Onze lippen worden van nature omringd door een stukje huid dat net een beetje lichter is dan de rest van ons gezicht. Dat gaan we opnieuw creëren, maar dan een beetje hoger. Dat doe je door met concealer en een fijn kwastje een nieuwe liprand te tekenen, net boven je eigen lippen.

Stap 2

Vervaag de concealer met een fluffy kwastje, zodat er geen duidelijke overgang is tussen je huidskleur en de concealer.

Stap 3

Teken met lipliner een nieuwe liprand, nét onder de concealer. Zorg dat het verschil met je eigen liprand niet meer is dan een paar millimeter. Het is cruciaal dat de lipliner minstens twee tinten donkerder is dan je eigen lipkleur, zo creëer je meer diepte.

Stap 4

Kleur je lippen in met lipstick. Ga voor een matte lipstick, want een glanzende zal je eigen liprand benadrukken, waardoor het zal opvallen dat je de natuur een handje geholpen hebt.

Stap 5

Met een klein kwastje vervaag je de rand tussen de lipstick en de lipliner, voor een subtiel en natuurlijk ogend ombré-effect.