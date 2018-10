Meghan Markle is fan van deze witte sneakers (en jij kan ze ook in huis halen) Nele Annemans

25 oktober 2018

11u06

Bron: Harper's Bazaar 0 Style Dankzij de oneindige modeshow van Prins Harry en Meghan Markle tijdens hun koninklijke tour door Australië, zijn de online winkelmandjes razendsnel gevuld. Onze nieuwe favoriet? Deze duurzame witte sneakers van VEJA die de hertogin van Sussex aanhad tijdens het paralympisch multisportevenement Invictus Games.

Nadat ze enkele dagen geleden al te zien was in een paar strandschoenen die gemaakt waren van gerecycleerde flessen, besloot Meghan Markle ons alweer te verrassen, dit keer door een paar sneakers te dragen. Zo ging ze met witte VEJA-sneakers aan boord van een boot om een zeilevenement van de Invictus Games te bekijken.

Hoewel Meghan tijdens de koninklijke tour door Australië meestal te zien was op hoge hakken, is dit dus de eerste keer dat we haar konden zijn met sneakers. Net zoals veel andere kledingstukken die na de goedkeuring van Meghan massaal uitverkocht waren, is de kans groot dat deze VEJA-sneakers ook in no time over de toonbank zullen vliegen.

V-10 EXTRA WHITE BLACK, VEJA, € 125.