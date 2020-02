Meghan Markle is fan van deze ballerina’s (en jij kan ze ook in huis halen) Liesbeth De Corte

24 februari 2020

14u09

Bron: Stylist Magazine 0 Style Meghan Markle mag zichzelf niet langer royal noemen, maar op modevlak is ze nog steeds een invloedrijke stijlkoningin. Wat ze draagt, gaat als zoete broodjes over de toonbank. En dat geldt ook voor de duurzame ballerina’s van de Amerikaanse start-up Rothy’s.

Wat Meghan draagt, wordt gesmaakt. Iedereen lijkt de ex-actrice op een piëdestal te plaatsen wanneer het op haar outfitkeuzes aankomt. Dat werd recent nog bevestigd toen ze door modezoekmachine Lyst werd uitgeroepen tot de meest invloedrijke royal in de modewereld.

In dat opzicht is het geen verrassing dat de Amerikaanse start-up Rothy’s de laatste tijd superpopulair geworden is. De wederhelft van prins Harry is namelijk al meermaals in het openbaar verschenen met schoenen van het merk. Ze is trouwens niet de enige bekende naam die fan is: ook actrices Katie Holmes, Gwyneth Paltrow en Jenna Dewan hebben een paar ballerina’s van Rothy’s in hun kleerkast staan.

De schoenen zitten naar verluidt best comfortabel, maar vallen vooral in de smaak omdat ze op een duurzame manier geproduceerd worden. Zo zijn ze gemaakt van gerecycleerde plastic flessen. Ook de zolen zijn CO2-neutraal en gemaakt van vegan leder. Wie ook een paar in huis wil halen, kan de ballerina’s bestellen via de webshop. Prijzen starten vanaf € 128.