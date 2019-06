Meghan Markle is de meest invloedrijke royal in de modewereld mv

17 juni 2019

15u50

Bron: vogue 0 Style Van Ralph Lauren tot Givenchy, Meghan Markle, de hertogin van Sussex, weet wat mooi is en goed zit. Wat Meghan draagt, wordt gesmaakt en iedereen lijkt de ex-actrice op een piëdestal te plaatsen wanneer het op haar outfitkeuzes aankomt.

Vorig jaar was schoonzus Kate Middleton nog de meest invloedrijke royal op het gebied van mode, maar Meghan stoot Kate dit jaar van de troon. Een nieuw onderzoek door zoekmachine Lyst toont immers aan dat het volk de stijl van Meghan meer kan smaken.

Er werden in totaal meer dan 20 miljoen zoekopdrachten gedaan naar Meghan’s outfits en dat over een periode van 2 jaar, dat is een stijging van 216%. Maar ook bij Kate werd nog steeds een forse stijging - van 119 % - waargenomen door Lyst.

Zowat iedere look die Meghan aantrekt mag dan wel een schot in de roos zijn, sommige outfits vallen meer in de smaak dan anderen. Ook bovenstaande vanop Wimbledon was er zo eentje. De look van Ralph Lauren met blauw wit gestreepte blouse en witte broek haalde zo’n 58% aan zoekopdrachten binnen. Maar de look die het meest in de smaak valt is de crème- en goudkleurige metallic jurk van brokaat die de prinses droeg op het 50-jarig jubileem van prins Charles.