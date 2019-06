Meghan Markle gaat meewerken aan de Britse Vogue mv

12 juni 2019

09u42

Bron: PAPER magazine 0 Style Royal, filantroop en stijlicoon Meghan Markle kan binnenkort ook moderedactrice aan haar CV toevoegen. De hertogin van Sussex gaat dit jaar de Britste hoofdredacteur van Vogue, Edward Enninful, helpen bij het maken van hun befaamde September issue; hun belangrijkste modenummer van het jaar.

Een briljante en onverwachte samenwerking? Niet echt. Edward wil dit nummer focussen op meer diversiteit en steekt zijn liefde voor Meghan niet onder stoelen of banken: “Meghan is een voorbeeld van hoe ver we al gekomen zijn. Ik zou het geweldig vinden moest ze op de cover van Vogue staan”, vertelde hij tijdens een interview met The Evening Standard begin dit jaar. Zo gezegd, zo gedaan blijkbaar. Want Meghan zal in september op de cover van het modenummer staan.

Maar de Edward koos Markle uit voor meer dan alleen haar goede stijl. De duchess zal meer doen dan alleen poseren voor het magazine zelf. Zo zou Meghan een opiniestuk schrijven en vrouwelijke activisten aan het woord laten om hun eigen zegje te doen. Volgens entertainmentmagazine US Weekly zal de shoot plaatsvinden in Frogmore Cottage in Windsor.