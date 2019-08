Meghan Markle brengt kledinglijn uit voor het goede doel Margo Verhasselt

01 augustus 2019

10u15

Bron: Marie Claire 0 Style Meghan Markle zit niet stil. De hertogin van Sussex hielp nog maar net bij het maken van de Septemberissue van de Britse Vogue en nu wordt bekendgemaakt dat de royal ook haar eigen kledingcollectie uitbrengt ten voordele van het goede doel.

Markle ontwerpt haar eigen collectie ten voordele van Smart Works, een organisatie die zich inzet om kansarme vrouwen terug aan het werk te krijgen. Volgens de Britse journalist Omid Scobie krijgt Meghan de hulp van kledingketens Marks & Spencer, Jigsaw en John Lewis maar ging ze ook al te rade bij haar vriendin en modeontwerpster Misha Nonoo.

“De collectie, die later dit jaar gelanceerd wordt, zal verkocht worden volgens een one-for-one-basis”, schrijft Omid in een tweet. Maar ook Meghan legt het principe uit in de Britse Vogue: “Voor elk stuk dat een klant koopt, wordt een ander aan het goede doel geschonken. Dat geeft niet alleen iedereen de kans om deel uit te maken van elkaars leven, het herinnert ons eraan dat we er niet alleen voor staan.”

Wanneer de collectie juist uitkomt en over hoeveel stuks het gaat, is nog niet bekend.