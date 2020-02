Meer of minder huidirritatie: 8 deo’s zonder aluminiumchloride getest door onze redactie

“Een gewone deodorant maskeert geurtjes, maar zorgt niet voor drogere oksels. Een antiperspirant vermindert wel de productie van zweet”, verduidelijkt prof. dr. Katia Ongenae, dermatologe in het UZ Gent. “Je kan zowel in de apotheek als in de supermarkt terecht voor een goede variant. Om het verschil tussen beide te ontdekken, moet je gewoon naar de ingrediëntenlijst kijken. Als een deodorant aluminiumchloride bevat, zal hij een gunstige invloed hebben op de hoeveelheid zweet die je lichaam uitstoot. Aluminiumchloride sluit namelijk de afvoergangen van je zweetkanalen af.

“Er heerste jarenlang een polemiek of dat wel gezond is”, gaat Ongenae verder. “De afvalstoffen die je produceert moeten tenslotte ergens naartoe. Vroeger werd er gedacht dat ze zich opstapelden in de buurt van je borsten, wat op termijn borstkanker in de hand zou werken. Dat is intussen weerlegd. Het is dus een fabel dat te veel deodorant gebruiken kanker kan veroorzaken. Het klopt wel dat een krachtige deo kan irriteren. Als je een gevoelige huid hebt, kan aluminiumchloride ervoor zorgen dat die gaat afschilferen.”

Onze redactie testte 8 deo’s zonder aluminiumchloride:

Kleine bekentenis: ik heb een bijna panische angst voor zweetgeuren. Niet dat ik om de haverklap onder mijn oksels zit te snuffelen, maar de kokhalsneigingen die ik regelmatig moet onderdrukken op mijn dagelijkse treintocht hebben zo hun sporen nagelaten. Dat wil ik mijn medemens absoluut niet aandoen, dus is een degelijke deo onontbeerlijk in mijn routine. En dan bedoel ik niet zo’n exemplaar met een mierzoet aroma van veldbloemen of passievrucht, die de geur eerder kracht bijzetten dan neutraliseren. Een goede deodorant is mijn inziens eerder van het ‘sois belle et tais-toi’-principe.

La Roche-Posay

Beschrijving: La Roche-Posay - 48h Deodorant Gevoelige Huid

Prijs: € 9,50

Beoordeling: Of ik kieskeurig ben? Jazeker, maar het goede nieuws is dat de ‘48H Deodorant Gevoelige Huid’ (aan de naam is nog wat werk) van La Roche-Posay alle vakjes kon afvinken. De geur is subtiel, fris en ietwat zeperig. Door de dag merk je er weinig van, maar zweetluchtjes of -vlekken waren ook nergens te bespeuren. De deo is daarnaast alcoholvrij en geschikt voor gevoelige oksels, wat zich vertaalde in een lekker zachte huid. Of de belofte van 48 uur zonder ongewenste aroma’s waargemaakt wordt, durven we niet beweren - ik spring elke ochtend onder de douche -, maar het einde van de dag werd moeiteloos gehaald. De nadelen? De typische spuitflacon is praktisch, maar niet de beste optie voor het milieu. En met een adviesprijs van € 9,50 voor 150 ml is hij ook wel een pak prijziger dan mijn vertrouwde Sanex.

Score: 7,5/10

Lush

Beschrijving: Lush - T’eo

Prijs: € 9

Beoordeling: Als je deze deodorant in je badkamer hebt, dan zal iedereen in je gezin dat gegarandeerd weten. De ‘frisse’ citrusgeur is namelijk héél erg aanwezig, misschien zelfs een beetje té. Naast de behoorlijk penetrante geur komt die deodorant in blokvorm nog met een ander groot nadeel: je moet hem in z’n geheel onder je oksels wrijven, waardoor er in principe een laagje zou moeten achterblijven onder je armen. Naast bedenkingen over hoe hygiënisch dat allemaal eigenlijk wel is, vind ik T’eo ook een tikkeltje hardhandig. De blok voelt ruw aan, brokkelt hier en daar af en laat me dan wel met fris geurende oksels achter, maar jammer genoeg ook met bekruimelde vingers en poederresten op mijn kledij. De onhandige manier van aanbrengen wordt gelukkig gecompenseerd door de werking, want als een deodorant an sich doet T’eo goed z’n ding. Geen onaangename zweetgeurtjes gedurende de dag, en gelukkig is er van die allesoverheersende citrusgeur ook geen sprake meer eens aangebracht.

Score: 7/10

Puressentiel

Beschrijving: Puressentiel - Deo Stick Bio-Gecertificeerd

Prijs: € 10,37

Beoordeling: Deze natuurlijke deodorant bevat vooral citroen en pepermunt, en dat zal je geweten hebben ook. De geur doet me daardoor eerder denken aan een muggenwerende spray dan aan een verfrissende deodorant. Naast de mindere geur is deze deo wél aangenaam in gebruik, laat hij geen plakkerig gevoel achter en geeft hij mijn oksels een fris gevoel. Die vreugde is echter van korte duur: hoewel de verpakking 24 uur doeltreffendheid belooft, is na een tweetal uur van dat frisse gevoel niet veel sprake meer. Ik merk dat ik sneller weer ga zweten, en moet de neiging onderdrukken om terug te grijpen naar mijn vertrouwde deodorant. Tot slot vind ik de € 10,37 die je voor deze deo neertelt redelijk prijzig in vergelijking met wat je ervoor terugkrijgt.

Score: 6/10

Nivea

Beschrijving: Nivea - Fresh Pure 0% Aluminium

Prijs: € 2,95

Beoordeling: Ik testte ook de Nivea Fresh Pure 0% Aluminium. Het is een spuitflacon die een fris gevoel, 48u bescherming en snel opdrogen belooft. Over die bescherming stel ik me wel vaker vragen. Ik kocht ooit een shampoo die mijn haar zou beschermen tegen aanslagen. Maar goed, we wijken af. Ik check al een paar jaar of de producten die ik koop geen aluminium bevatten, dus dat zit al goed. De spuitflacon is een pak saaier dan de tabletten en poeders die mijn avontuurlijke collega’s wilden uittesten, maar hier weet je wat je kan verwachten. Een frisse sneldrogende deo die geen witte strepen op je zwarte kleding achterlaat. Aangezien ik elke ochtend moet rennen om mijn trein te halen, was dat meteen de ultieme test. Okselfris op het werk arriveren en een subtiel frisse geur die niet wil concurreren met je parfum. Dat zijn mijn voorwaarden en voor mij slaagde deze deo voor de test.

Score: 9/10

Vichy

Beschrijving: Vichy - Déodorant Minéral

Prijs: € 12,75

Beoordeling: Jammer, maar helaas: ik behoor tot het ras van de zweetpatékes. Een blik op mijn sporttas en ik zit bij wijze van spreken al opgezadeld met klamme oksels. Een deo is voor mij dan ook een must om okselvijver-vrij te blijven. En dat is exact wat de Mineraal Spray van Vichy doet. Normaal moet ik mijn truien, T-shirts of blouses na amper één dag in de wasmand zwieren, maar nu ruiken ze ’s avonds gewoon naar de frisse geur van de deodorant. Die is trouwens heel subtiel en zacht bloemig, exact zoals ik het graag heb. Het enige nadeel is dat je de flacon op voorhand goed moet schudden en op een flinke afstand moet spuiten. Even snel snel onder je shirt is geen goed idee, want dan krijg je witte vlekken. Maar ach, die kleinigheid hebben we er graag voor over. Hij krijgt alvast een vaste plaats in mijn badkamerkastje.

Score: 9/10

Lamazuna

Beschrijving: Lamazuna - Deodorant in blok met palmarosa

Prijs: € 9,90

Beoordeling: Aangezien ik behoorlijk gevoelige oksels heb - denk instant vuurwerk bij het gebruik van een spuitdeodorant - ben ik al jaren verknocht aan één specifieke rollerdeodorant. Het was voor dit veganistisch exemplaar van Lamazuna dan ook geen makkelijke opdracht om me te bekeren. Wat meteen opvalt, is de intense geur van de grassoort palmarosa. Gelukkig overheerst die niet onder je oksels en krijg ik van omstanders geen nare blikken toegeworpen. Zelfs niet toen ik die ochtend alweer voor de tiende keer op m’n snoozeknop drukte en een spurtje richting station moest inzetten. Aan het einde van de dag merk ik nog altijd geen nare geurtjes op. Het aanbrengen zelf kost dan weer wel wat moeite. De deodorant heeft de vorm van een nogal klein uitgevallen kegel die je eerst wat moet besprenkelen met lauw of warm water waarna je hem onder je oksels smeert. Peanuts, zou je denken. Helaas, pindakaas. Ik krijg meer het gevoel alsof ik met een vel schuurpapier onder m’n oksels wrijf dan met een blokje deodorant. Resultaat na poging 1? Knalrode oksels die bijna vuur lijken te spuwen. Ik laat de deo enkele dagen voor wat hij is en probeer hem een volgende keer door er heel wat meer en warmer water over te gieten. Bye bye schuurpapiergevoel, hello in kneedbare klei veranderd stukje deo. Want hoewel het smeren dan wel een pak vlotter mag gaan, smelt ook de textuur van het blok wat weg waardoor het moeilijk vast te houden is. Kortom, voor mensen met een flinke dosis geduld, geen geïrriteerde huid en een groot dierenhart, is deze vegan deo zeker een aanrader. Mensen bij wie elke ochtend tot op de minuut getimed is, gevoelige oksels hebben en niet houden van een knoeiboel in de badkamer, laten hem beter links liggen.

Score: 6/10

Lush

Beschrijving: Lush - The Guv’ner

Prijs: € 12

Beoordeling: Deze deo in poedervorm is niet meteen de makkelijkste om aan te brengen: je moet namelijk eerst een beetje poeder op je vingers strooien, waardoor die er meteen grijs uitzien. Deze grijze kleur zie je trouwens ook onder je oksels na het aanbrengen. Vooral dat gegeven lijkt me erg lastig naar de zomer toe, wanneer een grauwe oksel echt het laatste is wat je wil. Gelukkig doet dit poeder wel goed z'n werk: zweetgeurtjes lijken voorgoed tot het verleden te behoren. Zelfs in stresserende situaties, waar ik voorheen mezelf toch altijd een beetje rook, blijft deze Guv’ner presteren en houdt hij me droog en geurvrij. De prijs is aan de dure kant, maar dat wijt ik aan het feit dat hij natuurlijk en cruelty free is.

Score: 7/10

Nuxe

Beschrijving: Nuxe - Long Lasting Deodorant

Prijs: € 9,99

Beoordeling: Mijn go-to deodorant is eentje zonder veel poespas, en vooral zonder veel verpakking. Maar toen ik voor het eerst deze deodorant van Nuxe testte, kwam er een nieuwe favoriet in mijn leven. Dit is de éérste natuurlijke deodorant die je écht 24 uur lang fris houdt en heerlijk ruikt. De rolverpakking zorgt ervoor dat je hem supergemakkelijk aan kan brengen, en hij laat geen strepen na. Voor ongeveer € 10 vind ik hem ietwat aan de prijzige kant, maar zeker de moeite waard!

Score: 8/10