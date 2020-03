Me-time! 3 DIY-maskers om jezelf in de watten te leggen VW

24 maart 2020

07u59

Bron: Harpers Bazaar 2 Style Nu we met z’n allen binnen zitten hebben we tijd genoeg om onszelf in de watten te leggen. En hoe kan je dat beter doen dan met een zelfgemaakt gezichtsmaskertje? Wij delen heel graag enkele receptjes.

Anti-aging masker

Bessen zitten boordevol antioxidanten. Ze op je gezicht smeren helpt dan ook de schade van vrije radicalen te verminderen, wat op er op zijn beurt voor zorgt dat je huid minder snel tekenen van veroudering zal vertonen.

Ingrediënten:

- 1 handvol blauwe bessen

- 1 handvol bramen

- 1 handvol frambozen

1. Prak alle bessen tot je een papje verkrijgt.

2. Breng het mengsel aan op je gezicht en laat 15 minuutjes zitten.

3. Spoel af met lauw water.

Masker voor een droge huid

Vitamine A (die je onder andere in bananen vindt) en vitamine E (o.a. in avocado) helpen om je droge huid een oppepper te geven. De honing, olijfolie en yoghurt in dit masker zorgen voor een kalmerende en voedende basis.

Ingrediënten

- ¼ kopje geplette banaan

- ¼ kopje geplette avocado

- 1 theelepel honing

- 1 eetlepel olijfolie

- 2 theelepels Griekse yoghurt

1. Meng de ingrediënten tot een smeuïg geheel.

2. Breng aan op je huid en laat daar een kwartiertje zitten.

3. Spoel af met lauw water.

Masker voor een vette huid

Munt helpt je poriën te reinigen en vitamine C en citroenzuur helpen om de huid te exfoliëren. Let er wel op dat je dit masker niet te lang laat zitten. Begint het te prikken? Was het dan meteen af. Wees ook op je hoede, want sommige huidtypes reageren vrij hevig op verse citrusvruchten. Best is om dit masker eerst op een klein stukje huid te testen alvorens je er je volledige gezicht mee insmeert.

Ingrediënten

- 2 eetlepels geplette sinaasappel

- 1 klein scheutje citroen- of limoensap

- 3 geplette verse blaadjes munt

1. Meng de ingrediënten samen tot je een mooi mengsel verkrijgt.

2. Laat het mengsel vijf minuten rusten.

3. Breng aan op de huid voor maximaal 10 minuten. Korter indien je huid hevig reageert.

4. Spoel af met lauw water.