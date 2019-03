Maten vrouwenkledij slaan nergens op: tweet over jeans gaat viraal op Twitter mv

13 maart 2019

09u50

Bron: redonline 0 Style Een jeans kopen is vaak geen gemakkelijke bevalling. Je kent het wel: je een weg banen door de kledingrekken, je maat zoeken en dan uiteindelijk in de kleedkamer ontdekken dat geen enkele broek die je uitkoos past. Vervelend en frustrerend. Dat vond ook Chloe Martin, die haar ongenoegen na een dagje shoppen op Twitter deelde.

De Schotse Chloe stuurde een foto de wereld in van zeven verschillende broeken, die allemaal hetzelfde maatje zouden moeten hebben. Alleen is er wel een duidelijk verschil in maat te zien. “Als je je ooit al afvroeg waarom vrouwen zo gefrustreerd raken over kledingmaten: elke jeans is een maatje 12 (40 in België)”, schreef Martin bij de foto.

De frustraties van Chloe zijn herkenbaar voor veel vrouwen. In een mum van tijd ging haar tweet viraal en werd hij door meer dan 100.000 mensen gedeeld, 262.000 anderen liketen het kiekje. “Ik was verbaasd om te zien dat een tweet over jeans zo veel mensen kon bereiken, maar echt, ik denk dat erg veel vrouwen het beu zijn om een maat groter te moeten kopen gewoon omdat de maten niet kloppen”, vertelde ze aan MetroUK.

Incase you've ever wondered why women get so frustrated with our clothing sizes - every pair of jeans pictured, is a size 12 pic.twitter.com/V88JAPQZTI