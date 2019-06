Masterstudenten Antwerpse Modeacademie ontwerpen betaalbare brillencollectie TVM

12 juni 2019

08u01 0 Style Afgelopen weekend stelden de studenten van de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen weer hun afstudeercollecties voor. Naast de indrukwekkende kledingcreaties, presenteerden 4 masterstudenten op de catwalk ook een collectie zonnebrillen die ze in samenwerking met het Belgische merk Komono maakten.

Komono koos daarvoor 2 Belgen uit; Nick Haemels (25) en Quinten Mestdagh (23), een Zweed; Linus Leonardsson (22) en een Zuid-Koreaanse; Grace Hyejin Kim (26). De studenten mochten van het Belgische accessoiremerk volledig hun ding doen en gingen daardoor op zoek naar innovatieve vormen, nieuwe kleurencombinaties en materialen.

Komono x Grace Hyejin Kim

“Ik was geïnspireerd door de winter en combineerde dat met het idee van thuis in de zetel te liggen. De hele sfeer straalt een soort koudheid uit en vertaalt mijn eenzame gevoelens en verlangen naar mijn familie waar je als internationale student in het buitenland vaak mee te maken krijgt”, legt Hyejin Kim uit.

Komono x Nick Haemels

“Ik ben aan deze collectie begonnen na het kijken van de film ‘Ex Machina’, een film over artificiële intelligentie. De stijl van de brillen is gebaseerd op laboratoria en heeft net zo’n clean gevoel. De idee van met een masker spelen voor dit project, sprak mij erg aan. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de negatiefruimte van deze objecten om zo tot een nieuwe soort vorm te komen,” zegt Haemels.

Komono x Linus Leonardsson

“Deze collectie is eigenlijk een soort van throwback naar de tijd voor ik in Antwerpen studeerde. Het gaat over hoe ik toen mijn stem probeerde te vinden in de volwassenenwereld. Daarnaast verwijzen ze naar ravefeestjes in de Zweedse natuur die er plaatsvinden wanneer de avonden kort zijn en de zon snel opkomt. Tegen de ochtend wordt het al licht en dus dragen mensen zonnebrillen omdat ze niet willen dat het daglicht in hun ogen schijnt”, aldus Leonardsson.

Komono x Quinten Mestdagh

“Ik heb geprobeerd om het effect van make-up in brillen te verwerken. Aangezien make-up altijd op de huid wordt aangebracht, vond ik het interessant om het te transformeren tot een object of accessoire dat je makkelijk aan en uit kunt doen”, vertelt Mestdagh.

De collectie is vanaf vandaag online en in de winkel in Antwerpen te koop.