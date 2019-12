Maskertje voor de dorst: 5 gezichtsmaskers om je huid te hydrateren voor de feestdagen Valérie Wauters

23 december 2019

14u03 0 Style Drank, vettig eten en hier en daar waarschijnlijk ook een avond waarop je veel te laat tussen de lakens kruipt zonder je make-up te verwijderen. Je huid krijgt het met andere woorden zwaar te verduren tijdens de feestdagen. Geen overbodige luxe om ze wat extra in de watten te leggen.

Hydratatie is het magische woord om je huid er stralend en gezond te laten uitzien. Deze maskers voorzien je velletje van wat extra vocht, of hebben heel wat andere goede eigenschappen die van jou ongetwijfeld the belle of the ball zullen maken.

1. Foreo, UFO H2O Overdose Mask, € 20.

Geïnfuseerd met hyaluronzuur, doordrenkt dit gezichtsmasker van microvezel meteen, de droge, dorstige huid in een verzachtende substantie.

2.Clinique, Moisture Surge Overnight Mask, €35,90.

Hydraterend, intense en vetvrij masker voor ‘s nachts zodat je huid ‘s morgens zacht en perfect gehydrateerd wakker wordt.

3. Glamglow, Radiance Boosting Hydration Sheet Mask, € 10.

Dit sheet mask maakt gebruik van de kracht van hyaluronzuur, groene thee en cafeïne om de huid weer energie te geven en genoeg hydratatie te bieden. Het masker bestaat uit twee stukken zodat je de perfecte pasvorm voor je gezicht kunt krijgen, dit holografische masker is perfect voor een snelle hydratatieboost!

4. Origins, GinZing Peel Off Mask, € 23,50.

Dit peel-off masker verwijdert dode huidcellen en laat je huid verfrist en stevig achter.

5. Garancia, Masque High-Tech de Nuit Autobronzant Déstressant, € 23,80, bij de apotheek.

Dit masker om ’s nachts te gebruiken zorgt ervoor dat je huid een subtiel en gezond ogend bruin tintje krijgt.