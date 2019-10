Mascara: zwarte goud of zwarte schaap van de beautyindustrie? Sophie Vereycken

16 oktober 2019

11u01 0 Style Jaarlijks gaat er voor 7 miljard euro aan mascara’s over de toonbank en dat maakt ze tot het zwarte goud van de beauty-industrie. En toch zijn ze steeds vaker afwezig bij de nieuwe beautymerken. Is het zwarte goud het zwarte schaap geworden?

Volle wimpers worden al eeuwenlang bezongen als schoonheidsideaal. Waarom? Survival of the prettiest. We zijn biologisch voorgeprogrammeerd om lange wimpers aantrekkelijk te vinden. In de eerste plaats omdat het een teken is van gezondheid – er zijn heel wat ziektes en aandoeningen die een weerslag hebben op de haargroei. Een volle wimperrij interpreteren we onbewust als een teken dat de ander in blakende gezondheid verkeert.

Maar er is meer: wimpers creëren de illusie van grotere ogen. Gedragspsychologen zijn het erover eens dat eigenschappen zoals een hoog voorhoofd, volle wangen en grote kijkers het zorgzame in ons naar boven brengen. Het zijn uiterlijke kenmerken die we associëren met kinderen, waardoor we denken dat die persoon eerlijk en onschuldig is, en we ons over hem of haar willen ontfermen. Verder benadrukken donkere wimpers het wit van de ogen, net als de donkere ring rond de iris, ook de limbale ring genoemd. Zo’n uitgesproken ring gaat eveneens samen met een grotere aantrekkingskracht: die is namelijk vooral zichtbaar tijdens de meest vruchtbare periode van ons leven. Tot slot zorgen opvallende wimpers ervoor dat onze ogen als het ware naar de blik van de ander toe gezogen worden. Om maar te zeggen: geen wonder dat we al jarenlang trouw elke dag die tube mascara uit de toilettas opduikelen.

Toch missen nieuwe cosmeticamerken als Kylie Cosmetics, Fenty en Huda Beauty allemaal een mascara in hun gamma. Een opvallende afwezige, vooral omdat mascara wél een van de bestverkochte beautyproducten blijft. Meer nog: sinds mascara in het oude Egypte rond 3500 vóór Christus het levenslicht zag, is het zwarte goedje niet meer van onze zijde geweken. Toen nog een provisoir mengseltje van koolstof en zalf om de wimpers iets donkerder te kleuren, tegenwoordig een staaltje van hoge technologie dat ons lengte, krul, volume, separatie, verzorging en nét niet de hemel op aarde belooft. Precies dat laatste is zijn ondergang geworden. Het is niet alleen een enorm duur productieproces geworden, de consument krijgt ook hogere verwachtingen. Nieuwe merken zetten dus liever in op dingen die eenvoudiger te produceren zijn.

Bovendien zijn er tal van alternatieven voor de traditionele mascara. Zo stimuleert het wimperserum inactieve haarzakjes, wat je veel langere wimpers oplevert, maar ook de nepwimpers zijn hun slechte reputatie ondertussen ver voorbij. De nieuwe generatie is gemaakt van echt haar en zonder plastic rand, waardoor ze beter zitten en er natuurlijker uitzien. En dan zijn er nog tal van behandelingen die een semipermanent effect hebben, vertelt Ine, lash artist bij Brows and Beyond. “Bij lash botox behandelen we de haarfollikels met een verzorgend vitamineserum, voor langere en gezondere wimpers. Maar vrouwen kiezen ook steeds vaker voor extensions, waarbij er ultralichte haartjes bijgeplaatst worden voor een vollere wimperrij. En als gulden middenweg is er de lash lift. Daarbij worden de wimpers gekruld en gekleurd. Deze techniek is ideaal voor wie allergisch is of een naturelle look wenst.”