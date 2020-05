Mascara bij Carrefour en concealer bij Colruyt: onze beautyredactrice deelt haar 9 toppers uit de supermarkt Sophie Vereycken

01 mei 2020

10u26 0 Style Ook al lopen we er snel voorbij, de rekken met beautyproducten zijn wel degelijk een tussenstop waard in de supermarkt. Want ook daar zitten heel wat toppers bij. Onze beautyredactrice deelt haar absolute favorieten. Meer tips vind je Ook al lopen we er snel voorbij, de rekken met beautyproducten zijn wel degelijk een tussenstop waard in de supermarkt. Want ook daar zitten heel wat toppers bij. Onze beautyredactrice deelt haar absolute favorieten. Meer tips vind je onze thuisblijfgids

Eerlijk is eerlijk: als beautyredactrice heb ik het groot lot gewonnen. Met de regelmaat van de klok belanden de nieuwste releases van de mooiste merken op mijn bureau. Die geef ik allemaal een uitgebreide testdrive. Sommige van die absolute favorieten schaf ik aan; ze vinden uiteindelijk een veilige thuishaven in mijn badkamerkast (of – wegens plaatsgebrek en onder luid protest – die van mijn man). Meestal zijn dat pareltjes van luxueuze merken, vaak met een bijbehorend prijskaartje. Af en toe weet ook een budgetfavoriet uit de supermarkt een welverdiend plekje in mijn beautycase te veroveren. In de loop van de jaren heb ik al heel wat toppers uit de supermarkt ontdekt, en uiteraard ben ik niet te beroerd om die te delen.

Concealer van Maybelline

Tijd kan je er niet mee terugdraaien. Een paar slapeloze nachtjes wél. De concealer komt vooral tot zijn recht onder de ogen. Au revoir wallen, hallo frisse blik.

Maybelline, Instant Age Rewind, 13,99 euro, bij Colruyt en Delhaize.

Mascara van L’Oréal Paris

Mascara is een van die producten waar prijs helemaal niets zegt. Neem nu deze van L’Oréal Paris (en mijn persoonlijke favoriet): voor nog geen € 15 heb je een product in handen dat je wimpers lengte, volume én krul geeft, en dat zonder klontertjes.

L’Oréal Paris, Paradise Extatic, 14,25 euro, bij Carrefour en Delhaize.

Sheetmasks van Garnier

Er zijn weinig budgetmerken die zulke goeie sheetmasks maken als Garnier. Hun gloednieuwe exemplaren zijn krachtige minifacials op basis van melkachtige serums en hyaluronzuur. Voor een gezonde glow die zélfs ondanks de beperkte beeldkwaliteit van videomeetings goed te zien is.

Garnier, SkinActive Nutri Bomb Milky Tissue Masks, 2,99 euro, bij Hypermarkt Carrefour.

Reinigingsgel van N.A.E.

Deze reinigingsgel bestaat voor 99 procent uit natuurlijke ingrediënten. De verpakking is van volledig hernieuwbaar materiaal én recycleerbaar. O, en de reiniger zelf is natuurlijk ook een topper. Mild, zacht en hydraterend.

N.A.E., Purezza Purifying Cleansing Gel, 6,99 euro, bij Carrefour.

Dagcrème van Nivea

Nog beter dan het feit dat deze nieuwe dagcrème ongeparfumeerd is en dus geschikt voor de meest gevoelige huid? De filosofie van de nieuwe range, die berust op volledige transparantie. Per product wordt duidelijk vermeld welke ingrediënten gebruikt werden en waarom. Kunnen we alleen maar toejuichen.

Nivea, Naturally Good Dagcrème Bio Kamille, 9,49 euro, bij Colruyt, Carrefour en Delhaize.

Droogshampoo van Batiste

Een droogshampoo, maar dan anders. Het vleugje kleur is ideaal om een eventuele uitgroei te verbergen. En dat kunnen we momenteel wel gebruiken.

Batiste, A Hint of Colour, droogshampoo, 6,49 euro, bij Carrefour.

Haarmasker van Elsève

Me-time hebben velen momenteel in overvloed, dus laat die haarmaskers maar komen. Het bijbehorende kapje bewaart de lichaamswarmte, waardoor de ingrediënten beter inwerken. Wedden dat je achteraf wel een wandeling móét gaan maken om die prachtige haardos te laten zien?

Elsève, Dream Long Steam Mask, 4,15 euro, bij Delhaize.

Nagellak van Essie

In het land der nagellak is Essie koning. De kleurencollectie is enorm, de kwaliteit is top én hij blijft probleemloos verschillende dagen op mijn nagels zitten.

Essie, nagellak, 13,25 euro, bij Delhaize.

Coldcream van Weleda

Eigenlijk bedoeld om de huid te beschermen tegen gure weersomstandigheden, maar stiekem ook de ideale partner voor onze handen. Deze verzachtende crème maakt ruwe plekjes weer zacht en soepel zonder de huid te irriteren.

Weleda, Cold Cream, 12,49 euro, bij Delhaize.

Altijd prijs?

Wat maakt het prijsverschil tussen supermarkt en parfumerie zo groot? Is het de merknaam waar je voor betaalt? Of zijn de ingrediënten die luxemerken gebruiken zoveel duurder? Volgens Katherina Kitsinis, trendexpert bij Ontrend Agency, gaat het over schaalgrootte. “Beautymerken die je in de supermarkt vindt, maken vaak deel uit van een grotere multinational die meerdere merken in de portefeuille heeft. De kosten voor marketing, productie en verkoop worden verdeeld over die merken. Daarnaast richten merken hun pijlen op een enorme doelgroep: de verdeling is wereldwijd. Ze moeten dus op zoek naar ingrediënten die op grote schaal te vinden zijn en goedkoper zijn in aankoop. Terwijl merken in de parfumerie en het schoonheidssalon zich meer op de nichemarkt richten.”