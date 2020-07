Marni lanceert interieurcollectie op basis van sterrenbeelden Margo Verhasselt

25 juli 2020

10u03 2 Style In de zomer krijgt onze garderobe een update, maar ook ons interieur moet eraan geloven. En dat weten ze ook bij modehuis Marni. Zij brengen samen met online luxeretailer Farfetch een interieurcollectie uit die geïnspireerd werd door sterrenbeelden.

Nieuwe spulletjes nodig voor op het terras of in de tuin? Het Italiaanse modehuis Marni heeft dan misschien net wat je nodig hebt. Ze lanceren een gloednieuwe kleurrijke interieurcollectie waarin sterrenbeelden en vakmanschap de hoofdrol spelen.

De collectie krijgt de naam Zooterico. Er is voor ieder wat wils: van meubels tot woonaccessoires tot fruitmanden en serviessets. Ieder stuk uit de collectie werd gemaakt door lokale Colombiaanse ambachtslieden waarmee het modehuis al jaren samenwerkt en is daardoor uniek. Het Italiaanse label bestudeerde het sterrenstelsel en liet gelijkaardige patronen in de collectie weven.

Zo weerspiegelen de interieuritems het unieke karakter van elk sterrenbeeld. Denk aan een door Tweelingen geïnspireerde set van aan elkaar geweven fruitmanden en een chaise longue in de vorm het sterrenbeeld Schorpioen.

De samenwerking is voor Marni een manier om een bijdrage te leveren aan het behouden en ondersteunen van lokale ambacht.

De hele collectie is exclusief verkrijgbaar via Farfetch.