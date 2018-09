Mario Sorrenti maakt boek over Kate Moss Margo Verhasselt

18 september 2018

10u04

Bron: Vogue.nl 0 Style De Italiaanse modefotograaf Mario Sorrenti heeft tijdens London Fashion Week een nieuw boek gelanceerd met supermodel Kate Moss. Het boek kreeg de naam 'Kate' en toont foto's die nooit eerder te zien waren van de Britse schone.

Aan het boek werd acht jaar gewerkt en het begon allemaal door Sorrenti's vrouw, Mara Frey. Zij ontdekte namelijk beelden van Moss die Sorrenti nooit gebruikt had. "Ze vond echt dat ik iets met die foto's moest doen. Toen ik ze aan Dennis Friedman van W Magazine toonde, vond hij ze fantastisch en kwam hij met het idee om er een boek van te maken. Niet alleen omdat het Kate is, maar ook omdat het geweldige foto's zijn", vertelt Sorrenti in een interview met WWD.

Het boek telt in totaal 120 pagina's, en bevat vijftig nooit eerder vertoonde foto's van het Britse supermodel. De meeste van die beelden werden in de jaren negentig gemaakt, nog voor Moss doorbrak.