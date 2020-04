Marc Jacobs probeert het als beautyvlogger Liesbeth De Corte

16 april 2020

09u54 0 Style Nu we met z’n allen in ons kot zitten, slaat de verveling stilaan toe. Bijgevolg gaan we allemaal op zoek naar afleiding. Zo ook Marc Jacobs: de ontwerper houdt zich tegenwoordig bezig met beautytutorials.

Designer Marc Jacobs heeft net z’n eerst ‘Too-torial’ - zoals hij het zelf noemt - online gezwierd. In de video is te zien dat hij een trui draagt met luipaardprint. Niet toevallig gekozen, want hij begint zijn uitleg met enkele quotes van de bekende modejournalist Diana Vreeland. “Een wereld zonder luipaard, wie wil daar nu in leven?”, zo citeert hij de voormalige hoofdredactrice van Vogue. “Ik ben het volledig met haar eens.”

Veel make-uptips komen er niet aan te pas. Na een dikke drie minuten vertelt de ontwerper dat hij z'n nagels heeft gelakt, met rode nagellak en glitters. “Zoals je kan zien ben ik geen goede manicurist, maar ik geloof wel in het gewoon doen en uitproberen.” Verder vertelt hij dat hij z’n ogen schminkt, en haalt hij een oogschaduwpalet boven en brengt hij verschillende kleuren goud aan met de tip van z’n vingers. De look afwerken doet hij met een zwarte eyeliner en mascara. “Ik geloof niet dat make-up een geslacht heeft. Het heeft geen zin om het een manicure of vrouwicure te noemen. Het is gewoon wat het is, we moeten het niet labelen of in hokjes plaatsen.”



