Marc Jacobs pakt opnieuw uit met zijn beruchte ‘grunge collectie’ Liesbeth De Corte

08 november 2018

18u36

Bron: Fashionista 0 Style In een ver, ver verleden werkte Marc Jacobs nog voor Perry Ellis. In het jaar 1992 bracht hij voor het kledingmerk de ‘grunge collectie’ uit, maar de peperdure houthakkersbloezen, slordige regenjassen en sweaters met cartoonfiguren werden een flop. Het gevolg? De Amerikaanse ontwerper werd ontslagen. Nu wil hij bewijzen dat hij zijn tijd gewoon te ver vooruit was door de iconische lijn te herlanceren.

In de jaren 90 was het al grunge wat de klok sloeg, met dank aan de muziekwereld en dan vooral Nirvana en frontzanger Kurt Cubain. De ruwe, nonchalante en stekelige kringloopwinkel-look was tijdens die periode typerend voor de jongerencultuur, en Marc Jacobs had dat in de smiezen. Zijn ‘grunge collectie’ voor Perry Ellis was dan ook een (dure) weerspiegeling van die stijl, maar de catwalkwereld was er destijds nog niet klaar voor. Niet veel later stond Marc Jacobs dan ook op straat, begon hij zijn eigen modelabel en de rest is geschiedenis.

Nu, 26 jaar later, wil hij dat trucje nog eens herhalen. Niet dat hij zich laat inspireren op de collectie, neen. Hij brengt alle 26 stuks op exact dezelfde manier weer uit. Denk: dezelfde schoenen, accessoires en kledingstuks in exact dezelfde stoffen en materialen. En waarom ook niet? Tegenwoordig maken zoveel trends en labels uit de jaren 90 een heuse comeback. “De ‘grunge collectie’ belichaamt voor mij de eerste keer in mijn carrière dat ik vastberaden was om mijn visie tot leven te laten komen op de catwalk, zonder aan creativiteit in te boeten", zegt de ontwerper daar zelf over.

Geïnteresseerden moeten donderdag 15 november met een groot kruis aanduiden in hun agenda. Vanaf dan is de collectie online en in winkels verkrijgbaar.