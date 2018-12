Marc Jacobs lanceert weer een betaalbare modelijn TVM

10 december 2018

11u12 0 Style De Amerikaanse modeontwerper Marc Jacobs gaat opnieuw betaalbare mode uitbrengen onder de naam ‘The Marc Jacobs’. Hij zal die collectie lanceren tijdens de voorstelling van zijn pre-fall 2019 show, dat meldt de gerenommeerde modewebsite Women’s Wear Daily (WWD).

In 2015 viel het doek voor Marc by Marc Jacobs, het goedkope(re) zusje van modemerk Marc Jacobs. Dat merk werd in 2000 opgestart voor de iets jongere fashionista’s met een beperkter budget. Het jonge zusje van de hoofdlijn Marc Jacobs bleek meteen een schot in de roos te zijn, met winkels in grootsteden als New York, Londen en Brussel. De lijn breidde ook uit met een mannen- en kindercollectie en met een razend succesvolle accessoireslijn.

Rond 2010 hadden echter zoveel merken een goedkoper sublabel, dat de populariteit ervan wat inzakte waardoor Marc Jacobs in 2015 besloot om een punt achter Marc by Marc Jacobs te zetten. In navolging van andere modelabels zoals Dolce & Gabbana trouwens.

Nu de verkoopcijfers van zijn eigen modemerk echter ook in het slop zitten, komt de ontwerper terug met een goedkopere lijn genaamd ‘The Marc Jacobs’. Veel is er nog niet over bekend, al wordt de eerste collectie volgens WWD dus gelanceerd tijdens de pre-fall 2019 show van Marc Jacobs en zullen er onder andere ribfluwelen broeken en oversized truien te koop zijn. De bekende Russische styliste Lotta Volkova die onder andere al voor Vêtements werkte, werd aangenomen om het lookbook te stylen.