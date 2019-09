Marc Jacobs herdenkt de aanslagen van 9/11 op zijn modeshow TVM

12 september 2019

08u53 0 Style Gisteren was het exact 18 jaar geleden dat bijna 3.000 mensen het leven lieten bij de terreuraanslagen van 11 september in 2001. De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs (56) herdacht daarom op de New Yorkse modeweek deze pijnlijke gebeurtenis met een catwalkshow die “het leven moet vieren”.

De avond voor de aanslagen van 9/11 hield Marc Jacobs in 2001 ook een modeshow, inclusief een afterparty met zicht op de WTC-torens. “Het is 18 jaar geleden dat de dag plaatsvond die niemand van ons ooit gaat vergeten”, zei hij daarover. Toen had zijn show als thema toevallig ‘het vieren van het leven’, nu bewust. Zo zagen we veel felle kleuren, bloemen, invloeden uit de jaren 70 en vooral ook breed lachende modellen. Gigi Hadid paradeerde zelfs over de catwalk met blote voeten om die vrijzinnige en optimistische sfeer nog beter weer te geven.