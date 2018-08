Mannen kopen steeds meer schoenen door de sneakerhype: de grootste sneakertrends op een rij Timon Van Mechelen

21 augustus 2018

10u49 0 Style Uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Mintel blijkt dat mannen vandaag veel meer schoenen kopen dan vroeger en dat ze de kloof met vrouwen - nog altijd dé schoenkampioenen - verkleinen. Bij de jongeren - 16- tot 24-jarigen - kopen mannen zelfs méér schoenen dan vrouwen. Experts wijten het aan het succes van de sneakers, onlineshoppen en modebewustere heren. We sommen daarom de 5 belangrijkste sneakertrends op.

De lelijke sneakers

Ondertussen geen nieuwe trend meer, maar de lelijke sneakers blijven aan populariteit winnen. De schoen die de hype veroorzaakte – de Triple S van Balenciaga – is ondertussen op zijn retour, maar er zijn genoeg andere alternatieven op de markt. Populaire modellen zijn de 990-sneaker van New Balance, de Yeezy 500, de Nike Monarch en zelfs loopschoenen van Asics en Salomon. Al vind je ook 'ugly sneakers' bij grote modeketens.

De oldskool sneakers

Lijnrecht tegenover de vorige trend, staat de retour van de oldskool sneakers. Denk daarbij aan de One Star en Chuck Taylor All Star '70 van Converse, de Old Skool van Vans en de Gazelle en de Samba van Adidas. Net heel simpel en klassiek, zonder dikke zool en andere trendgebonden details. Doorgaans zijn deze modellen trouwens ook helemaal niet duur.

De futuristische sneakers

Niet alleen futuristisch ogende sneakers – zoals de React Element 87 en de NikeLAB Zoom Fly van Nike – doen het goed dit seizoen. Ook sneakers die met innovatieve technologieën gemaakt zijn, zijn in opmars. Zo wordt er bijvoorbeeld druk geëxperimenteerd met 3D-printing en materialen zoals gerecycleerd oceaanafval en vloeibaar plastic.

De treksneakers

Functionele sneakers die specifiek bedoeld zijn om mee te trekken, worden steeds vaker gedragen in het dagdagelijkse leven. En niet alleen sneakers om te trekken doen het goed trouwens. Ook fleecetruien, bodywarmers en andere typische ‘kledij voor buiten’ winnen aan populariteit in de modewereld. Veelgevraagde modellen zijn de Air Humara van Nike, de FILA Trailblazer en de XT-4 samenwerking tussen Salomon en The Broken Arm.

1/ 990 4GL van New Balance, € 180,00; via VIER Antwerp.

2/ One Star van Converse, € 84,95, via Avenue Store.

3/ Air Humara '17 van Nike, € 67,00, via size?.

4. UltraBoost Parley van Adidas, € 153,56, via Adidas.