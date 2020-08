Mannen, de korte broek mag wél uit de kast. Maar hoe draag je hem?

Style Mannen in korte broeken: het blijft een controversieel dingetje. Volgens de ene is het not done, volgens de andere kan het perfect. Feit is dat grote modehuizen hun mannelijke modellen steeds vaker met ontblote benen de catwalk opsturen. De man in short maakt dus een opmars, maar een modeflater is wel gauw begaan. Zó doe je het goed.

Dat de korte broek een heet hangijzer is, moge duidelijk zijn. Tal van (mode)websites berichten erover, van RTL Nieuws tot Esquire en van GQ tot The New York Times. Tot welke leeftijd mag een man in korte broek verschijnen? Hoe zien collega’s je als je in shorts op kantoor aankomt? En als je besluit een korte broek uit de kast te trekken, hoe draag je ’m dan in hemelsnaam? Vragen te over, maar eenduidige antwoorden zijn er amper. Een poging tot helderheid.

Is de korte broek per definitie verboden terrein voor volwassen mannen?

Nee. Hoewel er altijd mensen zullen zijn die menen dat een korte broek op een volwassen man not done is, zitten shorts in een opwaartse stroom. Invloedrijke, al dan niet traditionele modehuizen hebben ze omarmd en sturen hun modellen met gepaste trots in korte broek de catwalk op. Geen zorgen, natuurlijk zijn die exemplaren lang niet allemaal zo ultrakort als de filetkleurige slip van Gucci.

Het blijft gissen naar de leeftijd tot wanneer het gepast is voor een man om en plein public een korte broek te dragen. We zagen al mannen van 65 shorts rocken, maar dachten ook weleens bij mannen van onder de veertig: oei, beter niet. Hoe dan ook valt of staat alles met attitude, stijlgevoel en verzorging – waarover later meer.

Goed, op een zomerse dag mag de korte broek dus aan. Maar is het op kantoor nog een goed idee?

Hoewel we zelf met een volmondig ‘JA!’ zouden willen antwoorden, ligt het gecompliceerder. Hoezeer sommige mannen tijdens een warme dag hun onderbenen op kantoor ook zouden willen ontdoen van dat vermaledijde stukje stof – zegt de baas nee, dan valt er weinig tegen te beginnen. Zelfs al heeft die ene collega onlangs nog aangekondigd dit jaar toch echt de eerste rule breaker in korte broek op het kantoor te zullen zijn. Of hij dat ook echt doet, valt te bezien. Groepsdruk is bepalender dan we willen toegeven.

Toch rommelt het. Zo signaleerde The New York Times twee zomers geleden al de opkomende kortebroekentrend op de kantoorvloer. Wie we daar de ‘schuld’ van mogen geven? De millennial natuurlijk, die met een combinatie van durf en stijlgevoel de korte broek langzaam het bedrijfsleven weet in te loodsen. In het artikel maken we zelfs kennis met een groepje mannen werkzaam bij muziekplatform Vevo die onderling strijden voor de beste look in korte broek. Het gevolg is dat werkgevers ermee worstelen. Twijfel je of het kan? Vraag het desnoods aan je baas. En verder: heb lef, wees die eerste en draag je shorts met verve. Eventueel commentaar van collega’s kun je afdoen met een overtuigend: ‘Stoer hé, nu jij nog!’.

Heel stoer inderdaad, maar moet je nog ergens rekening mee houden vooraf?

Aangezien je (al dan niet aan collega’s) je benen gaat tonen, loont het om ze vooraf even vlug te inspecteren. In een artikel van Men’s Health wordt smalend opgemerkt dat niemand zit te wachten op je ashy knees – je askleurige knieën – maar liever opteren wij hier voor een aanmoedigende aanpak. Het valt immers best te begrijpen dat niet iedere man de benen dagelijks insmeert. Maar laat je benen op de ochtend zelf toch even genieten van een hydraterende lotion. Kleine moeite, maar met resultaat. En ook niet onbelangrijk: probeer je benen vooraf in je achtertuin aan wat zon bloot te stellen. Dat komt de broek ook ten goede.

Verder nog wensen?

Jazeker, namelijk dat je gehele outfit on point moet zijn. Hanteer daarbij de vuistregel: wie onderaan casual gaat (want dat zal de korte broek immer blijven), compenseert met geraffineerde kledingstukken boven de riem – zoals een net overhemd of polo. Laat de teenslippers maar thuis, want je hebt je collega’s nu wel genoeg getrakteerd op je blote huid. Kies liever voor een loafer of nette sneaker. Chic en toch (een beetje) praktisch.

Dan nu de korte broek zelf: die heeft bij voorkeur een neutrale kleur (een lichte bruintint doet het goed, vooral in combinatie met wit) en is gemaakt van een stugger materiaal. Op deze manier blijf je zo ver mogelijk weg van de Blankenberge-look. Je kan ook voor een verkorte pantalon gaan: een korte broek in lichtgrijs of nachtblauw die losjes op of net boven de knie valt, gemaakt is van een linnen- of lichte wolmix en voorzien is van een plooi.

Lees ook:

Nee, mannen zullen nooit rokken dragen: “Harige benen en grote voeten schrikken af. Zonde” (+)

Bloemen en parels zijn niet alleen voor vrouwen: “Mannelijk zijn kan op allerlei verschillende manieren” (+)

Draagt de man binnenkort ook een hak?