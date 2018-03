Mannelijke plussize modellen maken Calvin Klein-campagne na als statement ND

20 maart 2018

16u55

Bron: Nsmbl, Glamour 0 Style Aan vrouwelijke plussize modellen wordt al af en toe aandacht besteed in de modewereld, maar voor de mannen is dat nog niet het geval. Blogger Darnel Ghramm wil een statement maken met zijn #WeAreBigAndTall project, waarin hij samen met andere plussize modellen een Calvin Klein-campagne namaakt.

"Ik wilde al langer een fotoshoot doen met wat vrienden voor mijn verjaardag," vertelt blogger Darnel Ghramm aan Mic. "Tijdens de productie werd ik plots getagged in een bericht van @foreverfeminism, met de boodschap 'ik heb nog nooit een plussize mannenmodel gezien.'" Dat bracht de blogger op het idee om een knipoog te brengen naar de denim shoot van Calvin Klein, die hij door fotograaf Tony Trott liet vastleggen. Hij liet zich hiervoor deels inspireren door plussize model Diana Sirokai, die eerder ook al haar eigen variant op een Calvin Klein-advertentie maakte met vrouwelijke modellen met een maatje meer.

"Of we nu groot of lang zijn, of simpelweg buiten de standaardmaten vallen. We zijn knap en we zijn het waard. We moeten voortdurend grenzen aftasten en dubbel zo hard werken om onszelf te bewijzen. Maar uiteindelijk zullen we onze plek vinden," voegde het plussize model er nog aan toe.