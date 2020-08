Mama's lanceren nieuw online tweedehandsplatform ‘Second Kid’ voor kinderkleding Nele Annemans

Het voorjaar van 2020 heeft ons leven voorgoed veranderd. Kopen vanuit 'ons kot' was even een noodzaak, maar wordt alsmaar meer de norm. E-commerce is booming en ook tweedehands kopen is aan een serieuze opmars bezig. Daarom lanceerden drie VRT-collega's, maar ook vriendinnen en vooral mama's, het nieuwe online tweedehandsplatform voor kinderkleding 'Second Kid'.

Was je van plan om deze maand koopjes voor je kids op de kop te tikken tijdens de solden? Bezoek dan eerst eens ‘Second Kid’, het nieuwe tweedehandsplatform voor kinderkleding van 0 tot 16 jaar. Dat inititief werd in het leven geroepen door mama’s en collega’s Hanne, Isabel en Lynn. “Als mama’s van jonge kinderen weten we maar al te goed hoeveel te klein geworden kledingstukken stof liggen te vergaren in onze kleerkasten. Waarom geen ‘Second Kid’ blij maken met die mooie items die perfect nog een kindje mee kunnen?”, vertellen ze enthousiast.

Alleen duurzame merken

“Een baby groeit maar liefst zeven maten vooraleer hij of zij 2 jaar wordt. Kwaliteitskleding is dus te klein nog voor ze versleten is. De textielindustrie is een van de meest vervuilende ter wereld én de tweede grootste waterverbruiker op onze planeet. Het is vandaag meer dan ooit onze plicht om te consuminderen. ‘Second Kid’ gaat daarin nog een stapje verder. Op ons platform worden alleen selecte en kwaliteitsvolle merken toegelaten. Merken die duurzaam en organisch zijn en kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit. Net daarom zijn die merken perfect tweedehands verkoopbaar. Een dubbele win dus”, aldus de drie vriendinnen.

En dat tweedehands kopen in de lift zit, blijkt ook uit een rapport van ’s werelds grootste tweedehandsplatform, het Amerikaanse thredUP. Het verwacht dat de markt van tweedehandskleding in de komende vijf jaar zal verdubbelen en in de komende tien jaar ook anderhalf keer zo groot zal worden als de fel onder vuur liggende ‘fast fashion’. Bovendien toont onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de tweedehandsmarkt aan dat maar liefst 84 procent van de kopers tweedehands zou kopen, als ze krap bij kas zitten.

Volgens datzelfde thredUP-rapport zal ook de onlineverkoop van tweedehands spullen met maar liefst 69 procent toenemen. Kwalitatieve tweedehandskleding kopen vanuit je luie zetel wordt ook hoe langer hoe makkelijker. Die cijfers in combinatie met een alsmaar groeiend bewustzijn over de milieuverschrikkingen en bijbehorende uitdagingen voor de textielindustrie, zorgen ervoor dat ‘Second Kid’ een belangrijk gat in de markt kan vullen.

Benieuwd geworden? Meer info vind je op website van Second Kid.