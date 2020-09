Make-upmerk onder vuur omdat het blush naar Anne Frank vernoemt Birte Govarts

21 september 2020

15u35 0 Style Het make-upmerk ‘Woke Up Like This’ uit Hong Kong ligt zwaar onder vuur nadat het een blush de naam ‘Dream Like Anne’ heeft gegeven. ‘Anne’ zoals in Holocaust-slachtoffer Anne Frank, dus. Ze haalden de blush in kwestie ondertussen alweer offline en uit de winkelrekken. “We wilden Anne Frank eren. Het spijt ons enorm dat we mensen beledigd hebben en respectloos overkwamen”, reageert het merk nu.

Het was de Joodse auteur Ben M. Freeman die vorige week aan de alarmbel trok en het merk ‘Woke Up Like This’ een tweet stuurde. “Een blush vernoemen naar genocideslachtoffer Anne Frank is weerzinwekkend”, aldus Freeman. “Dode Joden zijn géén marketingopportuniteit.” Meteen nadien riep hij ook het magazine Time Out Hong Kong op het matje, omdat zij de make-uplijn promootten.

Naming a shade of blush after Anne Frank, who was a victim of genocide is revolting.



Dead Jews are not a marketing opportunity. @timeouthk, shame on you for not noticing and for promoting this disrespect. pic.twitter.com/bbPcjiLcc1 Ben M. Freeman(@ BenMFreeman) link

Freeman werd veelvuldig geretweet en kreeg heel wat bijval, waardoor Woke Up Like This zich genoodzaakt zag de blush in kwestie uit het assortiment te halen. “Met deze vloeibare blush wilden we Anne Frank eren en iedereen een hart onder de riem steken tijdens deze globale pandemie”, klonk het in een officiële verklaring. “Het spijt ons enorm dat we mensen beledigd hebben en respectloos overkwamen."

Female empowerment

Nog volgens Woke Up Like This maakte Dream Like Anne deel uit van een collectie die vrouwelijke empowerment wil aanmoedigen. Andere blushes uit de lijn kregen namen als ‘In Woolf's Words’ – naar de Engelse schrijfster Virginia Woolf – en Viva La Frida – naar de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo.