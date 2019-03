Make-upmerk Glossier is 1 miljard euro waard: dit is hoe het merk zo snel zo populair werd Valérie Wauters

21 maart 2019

12u11

Bron: Image, Forbes, Reuters 0 Style Bij een recente schatting werd Glossier, het beautymerk van blogster Emily Weiss, geschat maar liefst 1 miljard euro waard te zijn. Maar hoe komt het dat het merk, dat pas in 2014 werd opgericht, zo immens populair is?

Glossier ontstond toen blogster Emily Weiss haar gading niet meer vond in traditionele beautymerken. Vooral op het vlak van gezichtsverzorging botste Weiss steeds meer tegen het nijpende tekort aan kwalitatieve en betaalbare producten. En dus ging ze zelf aan de slag: in 2014 lanceerde Weiss haar merk Glossier met amper 4 producten: een cleanser, een vochtinbrengende primer, lippenbalsem en een gezichtsspray. De rest is geschiedenis.

Maar hoe groeide Glossier nu eigenlijk uit tot het succes dat het merk nu is?

De klant komt eerst

Het merk Glossier gaat er prat op om altijd eerst aan z’n klanten en hun noden te denken. Oprichtster Emily Weiss vindt het essentieel om een directe en oprechte relatie te hebben met haar kopers. CFO van het bedrijf, Henry Davis zegt daarover: “De klant komt altijd eerst. Daarom hebben we ook zeer regelmatig gesprekken met onze kopers, om zo te ontdekken naar welke producten ze nog op zoek zijn. Voor we beginnen aan het ontwikkelen van een nieuw product kijken we eerst hoe het zit met de behoeftes van de gemiddelde Glossier-klant.”

Community

Waar het merk ook bijzonder goed in is, is het opbouwen van een hechte community. Glossier is opvallend aanwezig op sociale netwerken, en gaat daar volop voor interactie met z’n volgers. Er wordt frequent geretweet, en ook foto’s van gebruikers worden vlot gedeeld op de Instagrampagina van het merk. De ideale manier om een hechte fanbase op te bouwen én te onderhouden. Daarnaast kiest het merk ervoor om te investeren in een goede customer service: geen voorgeprogrammeerde schemaatjes voor Glossier, maar échte interactie met de klant.

De verpakking

Millennial Pink is al langer een ding, en daar speelt het merk met z’n minimalistische roze verpakking handig op in. Een Glossier-verpakking staat gewoon mooi in je badkamer, en dat is in het Instagramtijdperk ook niet onbelangrijk.

De producten en hun prijs

Een goede strategie, verpakking en community hebben is natuurlijk leuk, maar zonder producten die ook écht doen wat ze beloven is een merk natuurlijk niets. Gelukkig heeft Glossier een hele resem topproducten in z’n gamma, waarvan Boy Brow, Milky Jelly Cleanser en Balm Dotcom ongetwijfeld de meest bekende en populaire zijn. Bovendien zijn de prijzen van het merk best betaalbaar, wat het geheel alleen maar aantrekkelijker maakt.