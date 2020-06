Make-upartieste doet boekje open over racisme in Brusselse M.A.C-winkel: “Klanten met Afrikaanse roots moest ik volgen in de winkel zodat ze zeker niets zouden stelen” Margo Verhasselt

12 juni 2020

14u22 0 Style Drie jaar geleden werkte de Britse Karla Quiñonez Leon in een winkel van cosmeticamerk M.A.C in Brussel. Maar wat op papier haar droomjob moest worden, viel in realiteit zwaar tegen. Leon vertelt op Instagram hoe ze keer op keer met racisme te maken kreeg. “De manier waarop ze met zwarte mensen bij M.A.C omgaan, is walgelijk.”

Het was even slikken voor Leon toen ze zag dat haar voormalige werkgever M.A.C Cosmetics een verklaring postte die de Black Lives Matter-beweging steunde. De make-upartieste kreeg meteen flashbacks naar de tijd dat ze in Brussel voor het merk werkte.

“Ik droomde er altijd van om bij M.A.C aan de slag te gaan. Het was mijn doel om zwarte vrouwen te helpen bij het vinden van de juiste make-up. Maar ik was zo naïef om te denken dat ik zou werken op een plek waar gelijkheid en zwarte levens er echt toe doen”, schrijft ze op Instagram. De realiteit was anders.

“Ik werd gevraagd om klanten met Afrikaanse roots te volgen door de winkel zodat ze zeker niets zouden stelen. Daarbovenop zei mijn ex-manager ook dat ik ‘te voorzichtig’ was met zwarte klanten. Ik moest hen ‘ruwer behandelen omdat ze die pijn wel aankunnen en gewoon zijn’. Na die opmerkingen moest ik huilen, onderweg naar huis. Ik hield van de klanten.”

Maar dat was niet het enige wat Leon moest verduren. “Mijn baas vertelde me vaak dat ik alleen aangenomen werd omdat ik zelf zwart ben en zo gemakkelijker producten kan verkopen aan zwarte klanten. Omdat zwarte klanten de witte werknemers niet vertrouwden. Ik ga niet zeggen dat M.A.C slecht is, maar dit is ook niet goed. Je moet mensen behandelen hoe je zelf behandeld wil worden. Wees beter en doe beter.”

Cosmeticamerk M.A.C reageerde intussen op hun Instagrampagina. “We hebben de afgelopen weken bij M.A.C Cosmetics Belgium geluisterd en nagedacht over de pijnlijke ervaringen die moedig gedeeld werden op sociale media. We willen jullie bedanken dat jullie de kracht vonden deze verhalen met ons te delen en ze openbaar te maken. We zijn ervan overtuigd dat het begin van een verandering start met luisteren. Dat hebben we ook gedaan. Luisteren leidt tot leren. Alles wat we gehoord en geleerd hebben, helpt ons bij het op zoek gaan naar hoe we dit aan kunnen pakken.” De beautygigant lijkt het nochtans altijd wél goed te doen op vlak van diversiteit. Zo hadden ze al verschillende campagnes die in teken stonden van jezelf graag zien, en ook in hun assortiment zijn alle huidskleuren goed vertegenwoordigd.