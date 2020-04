Make-upartiest van Adele deelt het geheim voor die perfecte winged eyeliner Nele Annemans

27 april 2020

09u46

Bron: Cosmopolitan 1 Style Altijd al gedroomd van die perfecte cateye à la Adele, maar eindigt elke poging bij jou in een gitzwarte knoeiboel? Adeles make-upartiest verklapt - Eureka! - zijn geheim voor die perfecte winged eyeliner.

We moeten bekennen: een perfecte winged eyeliner creëren is momenteel het laatste van onze zorgen, máár doordat we en masse in ons kot moeten blijven is het wel het ideale moment om hem te oefenen. Welke ons al jaren jaloers maakt? Zonder twijfel die van Adele. En net nu deelt haar make-upartiest Michael Ashton zijn beste tips voor die perfecte cateye.

Begin aan de juiste hoek van je oog

“Als je je eyeliner zelf aanbrengt, raad ik altijd aan om vanaf de buitenste hoek te beginnen en naar binnen te werken”, steekt de make-upartiest van wal. “Zo is het makkelijker om een rechte lijn te creëren naar je binnenste ooghoek.”

Je begint dus aan de buitenkant van je wimperlijn en werkt zo naar het midden toe. Daar stop je even. Breng nu je eyeliner naar je binnenste ooghoek en trek een fijn lijntje naar het midden om de twee lijnen te verbinden met elkaar. Pas als laatste voeg je de wing toe die in een opwaartse hoek van 45 graden richting je slaap gaat.

Werk foutjes weg met een wattenstaafje

Maar uiteraard is zo’n wing niet zo simpel om te tekenen. Ashton geeft dan ook een tip hoe je het makkelijkst foutjes weer wegwerkt. “Als je merkt dat je wing een beetje te laag zit of als hij te dik is uitgevallen naar de buitenkant toe, neem dan een wattenstaafje, doe er wat micellair water op en werk hem voorzichtig bij.”

Gebruik twee soorten eyeliners

Ashton gaf ook nog zijn ultieme tip om zolang mogelijk van je winged eyeliner te kunnen genieten. “Creëer eerst de gewenste vorm met een geleyeliner uit een potje of met een gelpotlood. Ga er daarna nog eens over met een vloeibare eyeliner. Zo kan je je lijntje beter afwerken en fixeer je het tegelijkertijd voor een langdurig resultaat.”

En vergeet je mascara niet

Ashton raadt altijd aan om na je eyeliner ook nog een dikke laag mascara aan te brengen. “Begin daarbij aan je wimperlijn en beweeg al zigzaggend naar voren. Zo creëer je de meest volle wimpers.”

En last but not least: de favoriete eyelinerkit van Ashton!

Van links naar rechts:

Long-Wear Gel Eyeliner van Bobbi Brown, 27,54 euro.

Liquidlast 24-hour waterproof liner van MAC, 20 euro.

Extreme lash mascara van Hourglass, 32,50 euro.