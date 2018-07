Make-upartiest maakt kleine kunstwerken van lippenstift Liesbeth De Corte

02 juli 2018

08u31

Bron: Elite Daily 0 Style Je hebt van die mensen die al beginnen te bibberen als ze een eyeliner in hun hand hebben, en er zijn anderen die wél van aanpakken weten. De Australische Theresa Nakhoul behoort zeker en vast tot die tweede groep. Zij weet niet alleen haar gezicht perfect te plamuren, maar tovert haar MAC lipsticks om in kleine kunstwerken.

Iedereen heeft zo z'n hobby, maar die van Nakhoul is wel extra bijzonder. De Australische make-upartiest heeft een unieke manier ontwikkeld om te tonen welke producten zij helemaal ge-wel-dig vindt: ze maakt mini-sculpturen van haar Mac lipsticks. Zo heeft ze al een roos, een Ferrari, Louboutin-stiletto's en een torso inclusief sixpack gemaakt.

Lees verder onder de Instagramberichten.

Family photo Een foto die is geplaatst door null (@theresanakhoul) op 26 jun 2018 om 02:49 CEST

So I've done a few more @maccosmetics lipstick sculptures. Can't wait to share them. I've recorded some for video content also. #fb Een foto die is geplaatst door null (@theresanakhoul) op 05 feb 2018 om 00:07 CET

Maar er is nog meer. Met haar favoriete oogschaduwpaletten en enkele borstels slaagt ze er ook in om ogen, portretten en schilderijen op haar arm te fabriceren. Onder meer Michelangelo's beroemdste fresco, De schepping van Adam, en Rose, die in Titanic getekend wordt als 'one of your French girls', heeft ze gekopieerd. En eerlijk is eerlijk: de gelijkenis is treffend.

Met haar bijzondere creaties heeft Nakhoul al heel wat volgers achter zich geschaard op Instagram, meer dan 31.000 om precies te zijn. Toch is niet iedereen fan van haar unieke hobby. Verschillende Instagramgebruikers beschuldigen de influencer van het verspillen van make-up. "Dit maakt me echt kwaad", reageert iemand. "Waarom, hoe kon je dit doen?", vraagt nog iemand zich luidop af. Nakhoul laat het alvast niet aan haar hart komen. "Theresa Nakhoul, naar verluidt dé verspilster van make-up", zo valt er te lezen in haar bio.

"Draw me like one of your French girls" 🎨requested by @alexjano 😄 I used the @anastasiabeverlyhills lip palette #anastasiabeverlyhills #anastasiabeverlyhillslippalette @norvina #norvina Een foto die is geplaatst door null (@theresanakhoul) op 12 nov 2017 om 12:29 CET